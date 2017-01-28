Россия и Иран готовы использовать опыт встречи в Астане для межсирийского урегулирования

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразили готовность использовать опыт Международной встречи по Сирии, состоявшейся в Астане, для стимулирования процесса урегулирования. Об этом в субботу, по итогам телефонных переговоров политиков, сообщает пресс-служба МИД России.
"Подчеркнуто, что встреча стала эффективной площадкой для прямого диалога между правительством САР и представителями вооруженной оппозиции в целях укрепления режима прекращения боевых действий, восстановления мира и спокойствия в этой стране. Была выражена готовность и далее использовать опыт и возможности Астаны для стимулирования практической работы по сирийскому урегулированию в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в пресс- релизе.
Оба министра высоко оценили результаты Международной встречи по Сирии в Астане и "условились продолжать тесную координацию усилий по содействию политическому урегулированию внутрисирийского конфликта", отмечается в документе.
Международная встреча прошла в Казахстане 23-24 января: Астана пригласила участников диалога в ответ на обращение Ирана, России и Турции. В переговорах участвовал спецпредставитель Генсекретаря ООН Стаффан де Мистура и наблюдатель от США.