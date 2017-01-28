Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия и Иран готовы использовать опыт встречи в Астане для межсирийского урегулирования

Политика
28 января, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Главы МИД двух стран договорились продолжать тесную координацию усилий по содействию политическому решению конфликта в Сирии
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразили готовность использовать опыт Международной встречи по Сирии, состоявшейся в Астане, для стимулирования процесса урегулирования. Об этом в субботу, по итогам телефонных переговоров политиков, сообщает пресс-служба МИД России.

Смотрите также
Спецпредставитель генсека ООН в Сирии Стаффан де Мистура (спиной) и представители сирийской оппозиции на переговорах в Астане
Переговоры в Москве и Астане: оппозиция Сирии работает над российским проектом конституции

"Подчеркнуто, что встреча стала эффективной площадкой для прямого диалога между правительством САР и представителями вооруженной оппозиции в целях укрепления режима прекращения боевых действий, восстановления мира и спокойствия в этой стране. Была выражена готовность и далее использовать опыт и возможности Астаны для стимулирования практической работы по сирийскому урегулированию в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в пресс- релизе.

Оба министра высоко оценили результаты Международной встречи по Сирии в Астане и "условились продолжать тесную координацию усилий по содействию политическому урегулированию внутрисирийского конфликта", отмечается в документе.

Международная встреча прошла в Казахстане 23-24 января: Астана пригласила участников диалога в ответ на обращение Ирана, России и Турции. В переговорах участвовал спецпредставитель Генсекретаря ООН Стаффан де Мистура и наблюдатель от США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Иран Сирия Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
2
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
3
МИД ФРГ: снятие санкций ЕС с России завязано на выполнение "Минска-2"
4
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
5
В интернете появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте
6
На остановке в Москве автомобиль сбил людей
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама