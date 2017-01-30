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Минобороны РФ организовало горячее питание для жителей восточного Алеппо

Политика
30 января, 9:05 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 30, января. /ТАСС
В пунктах размещения беженцев раздают рисовую кашу с говяжьей тушенкой, лепешки и чай
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АЛЕППО /Сирия/, 30 января. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии наладил работу полевых кухонь и организовал горячее питание для жителей восточного Алеппо, освобожденного от боевиков, сообщил журналистам начальник пункта по работе с местным населением Дмитрий Рожков. Людям раздают рисовую кашу с говяжьей тушенкой, лепешки и чай.

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"Люди едят удовольствием. Поначалу, конечно, были какие- то сомнения, потом они убедились, что это действительно вкусно и это можно есть. Город большой, но слух о том, что здесь военные миротворцы ездят по району и раздают горячую пищу бедным жителям, разлетается очень быстро", - сказал Рожков.

Оказание гуманитарной помощи будет проходить ежедневно. Раздача проводится как в самом городе, так и пунктах размещения беженцев. Один их них - в местной школе. "Мой дом недалеко, но я пять лет не была в нем, там шли бои, - рассказала жительница Алеппо Хасна Мзаек, которая находится в пункте размещения беженцев. - Возможно, скоро мы сможем туда вернуться, после того, как нашу улицу разминируют".

Жители города сетуют, что кроме России и правительства Сирии им больше никто не помогает.

СПЕЦПРОЕКТ
Алеппо освобожденный
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"Пока мы были под ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) международные организации поставляли гуманитарную помощь, ее тут же отбирали боевики. Мы голодали. А сейчас нас освободили, и у нас совсем нет продуктов, - заявил старейшина района Аль-Сахур (восточный Алеппо) Абу Альбдаразак. - Где эти международные организации, западные страны, которые призывали прорвать блокаду и помочь жителям восточного Алеппо?".

Ранее в Минобороны РФ обратили внимание на отсутствие помощи населению Алеппо со стороны международных организаций, несмотря на то, что город уже месяц как освобожден от боевиков. Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца. Мирным жителям регулярно доставляются медикаменты, продукты, питьевая вода, гигиенические принадлежности и теплые вещи, а также оказывается медицинская помощь.

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Кризис в Сирии Освобождение Алеппо
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