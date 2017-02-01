Источник: фантазии о следе России во взломе почты дипведомства Чехии беспочвенны

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Москва считает беспочвенными фантазии о "российском следе" во взломе почты руководства дипведомства Чехии. Об этом заявил ТАСС источник в МИД РФ.
"Обратили внимание на заявление министра иностранных дел Чехии Лубомира Заоралека о взломе хакерами электронной почты руководства чешского МИД. При этом министр намекнул, что за этими действиями стоит "какое-то иностранное государство", - сказал собеседник агентства. - Чтобы у общественности не возникало недопонимания по данному вопросу, было отмечено, что действия хакеров весьма напоминают "характер атаки на интернет-систему штаб-квартиры Демократической партии США".
"Намек был понят: чешские СМИ тут же запестрели заголовками о "российском следе", - отметил он. - При этом по сложившейся уже традиции комментаторы не утруждают себя доказательствами, а с упоением предаются вольному экзальтированному и абсолютно беспочвенному фантазированию. Да и как иначе: нельзя же не подхватить заокеанские "страшилки".
По мнению источника, это связано с тем, что кому-то "так хочется почувствовать себя причастными к модному тренду, да и напугать общественность "кремлевской пропагандой" всегда полезно".
"Особенно когда обсуждается законопроект о расширении правомочий чешской военной разведки по контролю за интернет-пространством. В общем, "призрак замка Моррисвилль" ожил", - добавил собеседник ТАСС.