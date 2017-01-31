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СМИ: хакеры украли секретную информацию с серверов МИД Чехии

Международная панорама
31 января, 15:05 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 31, января. /ТАСС
Официальные представители чешского внешнеполитического ведомства отрицают похищение информации из электронной почты своих руководителей
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ПРАГА, 31 января. /ТАСС/. Неизвестные хакеры в течение нескольких месяцев атаковали серверы МИД Чехии, украв сообщения из почтовых ящиков министра и его заместителей. Об этом сообщило пражское сетевое издание Neovlivn.cz со ссылкой на источник в ведомстве.

"Были украдены тысячи единиц информации, включая секретную. Она постепенно похищалась из почтовых ящиков министра и его заместителей", - заявил изданию источник в МИД Чехии.

Между тем официальные представители чешского внешнеполитического ведомства отрицают факты похищения из электронной почты своих руководителей секретных материалов.

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