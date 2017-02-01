Посольство РФ назвало норвежских парламентариев "заложниками решений" ЕС о стоп-листах

По делу лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" арестованы еще два его сообщникаПроисшествия 1 февраля, 21:34
Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал первой звездой января в НХЛСпорт 1 февраля, 21:23
Посольство РФ назвало норвежских парламентариев "заложниками решений" ЕС о стоп-листахПолитика 1 февраля, 20:56
Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Оддом" в товарищеском матчеСпорт 1 февраля, 20:34
Эксперты не ожидают бурного роста экономики РФ, несмотря на позитивную оценку РосстатаЭкономика и бизнес 1 февраля, 20:33
Бывший адвокат Полонского отсудил у бизнесмена $5 млн в суде ЛондонаПроисшествия 1 февраля, 20:30
Вдова первого президента России впервые зачитала отрывки из своей будущей книги о ЕльцинеНовости Урала 1 февраля, 20:27
AS: "Райо Вальекано" отменил аренду футболиста Зозули из-за недовольства фанатовСпорт 1 февраля, 20:25
Курс на "Барселону": как идет реконструкция стадиона "Динамо"Спорт 1 февраля, 20:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОСЛО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвежские парламентарии, которым было отказано в выдаче виз на въезд в РФ, стали заложниками решений ЕС о внесении в "стоп-листы" российских граждан. Об этом говорится в комментарии посольства РФ по ситуации с норвежской парламентской делегацией.
В комментарии пресс-атташе посольства Максима Гурова подчеркивается, что двое норвежских парламентариев, включенных в состав делегации, в свое время были внесены в ответные "стоп-листы" России, так как Норвегия примкнула к соответствующим ограничительным мерам ЕС, членом которого она не является.
"Обращаем внимание, что российский "стоп-лист" был составлен абсолютно легитимно как ответ на недружественные, ничем не спровоцированные действия Евросоюза и ряда "примкнувших" стран, включая Норвегию. Кстати, в составе делегации Комитета Совета Федерации по международным делам во главе с председателем К. И. Косачевым, посетившей Норвегию 16-17 июня 2016 года, не было лиц, включенных в "стоп-листы" ЕС и Норвегии, - говорится в комментарии. - Хотели бы особенно подчеркнуть, что меры России были ответом на действия Норвегии".
"Россия не собиралась и не планирует в будущем раскручивать "войну списков", - отмечается в документе. - Мы неоднократно предупреждали, что использование подобных санкционных инструментов может бумерангом ударить и по тем, кто их инициировал. Норвежские парламентарии, отложив визит в Российскую Федерацию, оказались заложниками решений более чем двухлетней давности".
В посольстве обращают внимание, что норвежская сторона была до утверждения состава делегации проинформирована о наличии ряда депутатов Стортинга (парламента королевства) в "стоп-листах".
"Мы искренне заинтересованы в равноправных и взаимовыгодных отношениях с Норвегией, в том числе по парламентской линии. На протяжении многих лет наше сотрудничество отличало уважение и учет интересов друг друга. Именно на этой основе мы готовы продолжать его и далее, - отмечают в посольстве. - Как нам кажется, самое время норвежским партнерам задуматься о продуктивности участия в разного рода антироссийских санкционных мерах и списках".
Ранее глава МИД Норвегии Бёрге Бренде, слова которого в официальном сообщении привело норвежское дипведомство, назвал "неприемлемым и неразумным" решение российских властей и сообщил, что посол РФ вызван в МИД, где будет повторно выражен протест норвежской стороны по этому поводу.
В разговоре с корреспондентом ТАСС посол РФ Теймураз Рамишвили заявил, что его не вызывали в МИД и протестов норвежская сторона не выражала.
Визит норвежской делегации, который первоначально был запланирован на декабрь 2016 года, должен был стать ответным. В июне с депутатами Стортинга в Осло встречались члены делегации Совета Федерации во главе с Константином Косачевым. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и развития связей в сфере экономики, ситуация в Сирии, вопросы европейской безопасности.
К этим и другим темам парламентарии двух стран планировали вернуться в российской столице. Предполагалось, что это будет первый с 2014 года визит в Москву норвежской парламентской делегации высокого уровня. В настоящий момент визит считается отложенным на неопределенно долгое время.