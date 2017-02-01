Посольство РФ назвало норвежских парламентариев "заложниками решений" ЕС о стоп-листах

ОСЛО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвежские парламентарии, которым было отказано в выдаче виз на въезд в РФ, стали заложниками решений ЕС о внесении в "стоп-листы" российских граждан. Об этом говорится в комментарии посольства РФ по ситуации с норвежской парламентской делегацией.

В комментарии пресс-атташе посольства Максима Гурова подчеркивается, что двое норвежских парламентариев, включенных в состав делегации, в свое время были внесены в ответные "стоп-листы" России, так как Норвегия примкнула к соответствующим ограничительным мерам ЕС, членом которого она не является.

"Обращаем внимание, что российский "стоп-лист" был составлен абсолютно легитимно как ответ на недружественные, ничем не спровоцированные действия Евросоюза и ряда "примкнувших" стран, включая Норвегию. Кстати, в составе делегации Комитета Совета Федерации по международным делам во главе с председателем К. И. Косачевым, посетившей Норвегию 16-17 июня 2016 года, не было лиц, включенных в "стоп-листы" ЕС и Норвегии, - говорится в комментарии. - Хотели бы особенно подчеркнуть, что меры России были ответом на действия Норвегии".

"Россия не собиралась и не планирует в будущем раскручивать "войну списков", - отмечается в документе. - Мы неоднократно предупреждали, что использование подобных санкционных инструментов может бумерангом ударить и по тем, кто их инициировал. Норвежские парламентарии, отложив визит в Российскую Федерацию, оказались заложниками решений более чем двухлетней давности".

Равноправные отношения

В посольстве обращают внимание, что норвежская сторона была до утверждения состава делегации проинформирована о наличии ряда депутатов Стортинга (парламента королевства) в "стоп-листах".

"Мы искренне заинтересованы в равноправных и взаимовыгодных отношениях с Норвегией, в том числе по парламентской линии. На протяжении многих лет наше сотрудничество отличало уважение и учет интересов друг друга. Именно на этой основе мы готовы продолжать его и далее, - отмечают в посольстве. - Как нам кажется, самое время норвежским партнерам задуматься о продуктивности участия в разного рода антироссийских санкционных мерах и списках".

Вызов, которого не было

Ранее глава МИД Норвегии Бёрге Бренде, слова которого в официальном сообщении привело норвежское дипведомство, назвал "неприемлемым и неразумным" решение российских властей и сообщил, что посол РФ вызван в МИД, где будет повторно выражен протест норвежской стороны по этому поводу.

В разговоре с корреспондентом ТАСС посол РФ Теймураз Рамишвили заявил, что его не вызывали в МИД и протестов норвежская сторона не выражала.

История визита

Визит норвежской делегации, который первоначально был запланирован на декабрь 2016 года, должен был стать ответным. В июне с депутатами Стортинга в Осло встречались члены делегации Совета Федерации во главе с Константином Косачевым. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и развития связей в сфере экономики, ситуация в Сирии, вопросы европейской безопасности.

К этим и другим темам парламентарии двух стран планировали вернуться в российской столице. Предполагалось, что это будет первый с 2014 года визит в Москву норвежской парламентской делегации высокого уровня. В настоящий момент визит считается отложенным на неопределенно долгое время.