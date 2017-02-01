Посол РФ в Норвегии обсудил с представителем МИД ситуацию с визами для парламентариев

ОСЛО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Посол РФ в Норвегии обсудил с высокопоставленным представителем МИД королевства ситуацию с норвежскими парламентариями, которым было отказано в выдаче виз для запланированного на 2-3 февраля визита в Москву. Об этом ТАСС заявил сам руководитель российского диппредставительства в Осло Теймураз Рамишвили.

По словам собеседника агентства, состоявшуюся встречу нельзя считать вызовом в МИД, как на том настаивает норвежская сторона. "Это было приглашение обсудить сложившуюся ситуацию за бокалом вина. Нормальная беседа, в которой обе стороны выразили сожаление по поводу того, что визит не состоялся и подтвердили желание искать возможности для того, чтобы норвежская делегация посетила Россию в целях укрепления добрососедских отношений", - подчеркнул посол.

Рамишвили также отметил, что Норвегия видит наметившийся позитивный тренд в двусторонних отношениях и заинтересована в его сохранении. Он заявил, что обе стороны "профессионально и деликатно пытались решить вопрос о визите" в последние несколько недель.

Глава пресс-службы МИД Норвегии Фруде Андерсен сообщил ТАСС, что Осло рассматривает эту встречу именно как вызов посла, которому был заявлен протест в связи с отказом властей РФ выдать визы двум членам делегации парламентского комитета по внешней политике и обороне, которые находились в российском стоп-листе. По словам Андерсена, дипломатический протокол был соблюден, и встреча состоялась на территории здания, официально относящегося к МИД Норвегии.

"Посол был вызван в министерство, а нами, в соответствии с дипломатическим протоколом, был устно заявлен протест", - отметил Андерсен, уточнивший, что с Рамишвили встречался генеральный секретарь МИД Веггер Стрёммен.

Отложенный визит

Визит норвежской делегации, который первоначально был запланирован на декабрь 2016 года, должен был стать ответным. В июне с депутатами Стортинга (парламента) в Осло встречались члены делегации Совета Федерации во главе с Константином Косачевым. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и развития связей в сфере экономики, ситуация в Сирии, вопросы европейской безопасности.

К этим и другим темам парламентарии двух стран планировали вернуться в российской столице. Предполагалось, что это будет первая с 2014 года поездка в Москву норвежской парламентской делегации высокого уровня. В настоящий момент визит считается отложенным на неопределенный срок.