Железняк назвал нелепым лукавством слова Порошенко о референдуме по вступлению в НАТО

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заместитель секретаря Генсовета "Единой России", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк назвал нелепым лукавством намерение президента Украины Петра Порошенко провести референдум по вступлению этой страны в НАТО и связал это заявление с угасанием интереса альянса к нынешним киевским властям.

О планах провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО Порошенко ранее сообщил в интервью германской газете Berliner Morgenpost. Он также утверждал, что "больше всех желает отмены санкций" против РФ.

"Власти нынешней Украины готовы на любую аферу, чтобы показать свою прозападность и удержать хоть на немного гаснущий интерес натовских ястребов, обескураженных бездарной и вороватой суетой вождей "майдана", - сказал Железняк в четверг журналистам. Политик подчеркнул, что устав НАТО и публичные заявления руководства стран, определяющих политику блока, "делают бессмысленными любые потуги Киева на перспективы членства в Североатлантическом альянсе".

Судьба самого НАТО после прихода к власти в США Дональда Трампа является весьма неопределенной, продолжил представитель руководства единороссов. "Поэтому попытка Порошенко во время гражданской войны и правового беспредела изобразить демократию, решив спросить у жителей о желании быть в НАТО, выглядит нелепым и проигрышным лукавством", - отметил он. "Пока на юго-востоке продолжается развязанная Порошенко война с народом Донбасса, минские соглашения игнорируются Киевом, а в других регионах Украины хозяйничают вооруженные нацисты и их спонсоры-олигархи, никакие референдумы не смогут дать достоверный результат и считаться легитимными, поскольку не будут отражать свободного мнения всех жителей страны", - предупредил Железняк.

"Господин Порошенко уже начал путаться в собственных мыслях, заявив, что больше всех хочет отмены санкций против России", - прокомментировал парламентарий и другое высказывание Порошенко, прозвучавшее в интервью германскому изданию. Он расценил эти слова как "паническую реакцию на меняющиеся на Западе настроения" в отношении РФ.

"Неудачная попытка привлечь к себе внимание, возобновив военную операцию на Донбассе, может дорого стоить захватившим власть в Киеве", - предостерег Железняк. "Они так боятся, что Брюссель и Вашингтон брезгливо отвернутся от кровавых и дурных вождей "майдана", что согласны на все, только бы остаться при доставшейся кормушке подольше", - заключил он.