РФ призывает ЕС добиваться от Косова четкого следования достигнутым договоренностям

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Москва рассчитывает на результативность возобновленного политического диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС и стабилизацию ситуации в регионе. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании Постоянного совета организации. Текст выступления размещен в пятницу на сайте МИД РФ.
"Недавний инцидент вокруг поезда Белград - Косовска - Митровица еще раз наглядно продемонстрировал хрупкость положения в регионе", - подчеркнул он.
"Надеемся на результативность возобновленного политического диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, с которым связываем надежду на стабилизацию ситуации в крае, - указал он. - С сожалением констатируем, что косовские власти продолжают затягивать реализацию либо вовсе саботируют достигнутые ранее договоренности, в том числе ключевой из них, предусматривающей создание Сообщества сербских муниципалитетов Косова".
По словам Лукашевича, "пока ситуация в Косове и Метохии по-прежнему далека от стабильной и предсказуемой, а краевые институты власти не справляются со своими задачами". "Это наталкивает на нелицеприятные выводы о том, что усилия международного сообщества, том числе ОБСЕ, оказались тщетными, - продолжил дипломат. - Фокус на содействие институциональному строительству себя не оправдывает и требует корректировки".
Конфликт с поездом Белград - Косовска-Митровица стал одним из самых острых кризисов с момента одностороннего провозглашения независимости Косова в 2008 году. Возобновление железнодорожного сообщения между столицей Сербии и сербским анклавом в Косове получило политический резонанс, поскольку косовские албанцы стали минировать железную дорогу на пути следования состава, а также стягивать войска в северную часть города, где их нахождение запрещено соглашениями между Белградом и Приштиной.