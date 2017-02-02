СМИ: лидер Косова обвинил Сербию в пропаганде этнической ненависти

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БЕЛГРАД, 2 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Лидер непризнанной республики Косово Хашим Тачи обвинил Сербию в пропаганде этнической ненависти на севере автономного края.
Об этом сообщил косовский телеканал RTK.
"Сербия продолжает кампанию, вызывающую страх и ненависть среди сербской общины на севере Косова", - заявил Тачи, призвав Белград "отказаться от такой практики". "Нам необходимо ускорить процесс интеграции в ЕС и НАТО, поскольку это основное условие долгосрочного мира и безопасности", - заявил косовский лидер. Он также обратился к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу с просьбой повлиять на Сербию.
Премьер-министр Сербии Александар Вучич проводит экстренную встречу с представителями сербов Косова и Метохии. Как сообщила национальная телерадиокомпания РТС, встреча началась в городе Рашка на юге страны. По данным телеканала, на встрече также присутствуют министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, глава МВД Небойша Стефанович и начальник Генштаба страны Любиша Дикович.
Встреча была созвана сразу после вчерашнего диалога Белграда и Косово, прошедшего в Брюсселе на высоком уровне. После встречи участники покинули здание, отказавшись от общения с журналистами.
Ранее в четверг президент Сербии Томислав Николич провел встречи с послами РФ, КНР и США - Александром Чепуриным, Ли Манчангом и Кайлом Скоттом, в ходе которых сообщил дипломатам, что непризнанная республика Косово не желает договариваться с Белградом. "Президент информировал послов о ходе разговора сербской делегации с представителями временной администрации в Приштине, проведенного в Брюсселе предыдущим вечером, и о поведении делегации из Приштины, целью которого не было достижение договора", - сообщила пресс-служба лидера Сербии.
В среду вечером в Брюсселе прошли переговоры Сербии и самопровозглашенного Косова при посредничестве Евросоюза на высоком уровне. В них приняли участие Николич и Вучич, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, а также Тачи и премьер самопровозглашенной республики Иса Мустафа. По завершении встречи участники покинули здание без обращения к журналистам.
Перед встречей Николич заявил, что вопрос независимости Косова обсуждаться не будет, но ожидается обсуждение проблемы Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) в Косове, моста в северной Митровице и системы правосудия. "Раз они хотят реализации ранее достигнутых договоренностей, наши требования основываются на реализации ССМ", - сказал президент. Он отметил, что в диалоге с Приштиной Белград "не только защищает свою территорию, но и право многих стран и народов на свободу и суверенитет".
Предыдущий раунд переговоров 24 января также прошел без заметных результатов. Он состоялся впервые после конфликта с поездом Белград - Косовска-Митровица, одного из самых острых кризисов с момента одностороннего провозглашения независимости Косова в 2008 году.