СМИ: в Брюсселе завершились переговоры в формате Сербия - Косово - ЕС

БЕЛГРАД, 2 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Переговоры Сербии и самопровозглашенного Косова при посредничестве Евросоюза на высоком уровне, в которых приняли участие президент и премьер-министр Сербии Томислав Николич и Александар Вучич, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, а также лидер непризнанного Косова Хашим Тачи и премьер самопровозглашенной республики Иса Мустафа, завершились в Брюсселе. Как сообщила в среду национальная телерадиокомпания РТС, участники встречи покинули здание без обращения к журналистам.

Встрече Сербия - Косово - ЕС предшествовали двусторонние консультации Могерини сначала с представителями непризнанного Косова, а затем с президентом и премьером Сербии, при этом встреча с представителями Сербии вместо запланированных 30 минут продолжалась более двух часов.

Перед встречей Томислав Николич заявил, что вопрос независимости Косова обсуждаться не будет, зато ожидают обсуждения проблемы Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) в Косове, мост в северной Митровице и система правосудия. "Раз они хотят реализации ранее достигнутых договоренностей, наши требования основываются на реализации ССМ", - сказал президент. Он отметил, что в диалоге с Приштиной Белград "не только защищает свою территорию, но и право многих стран и народов на свободу и суверенитет".

Предыдущий раунд переговоров 24 января также прошел без заметных результатов. Он состоялся впервые после конфликта с поездом Белград - Косовска-Митровица, одного из самых острых кризисов с момента одностороннего провозглашения независимости Косова в 2008 году.

"Русский" сербский поезд

Основательно подзабытый на фоне новых потрясений в мире косовский конфликт чуть было не вспыхнул вновь в полную силу 14 января, в Новый год по Юлианскому календарю. В Сербии этот праздник называют "Сербским новым годом" и празднуют чуть ли не более широко, чем традиционную новогоднюю ночь. Именно в этот праздничный для всех сербов день сербские власти отправили первый за много лет поезд из Белграда в Косовска-Митровицу, город на севере Косова и Метохии, где компактно проживает сербское население. Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии просила не политизировать это событие, а рассматривать его лишь как восстановление железнодорожного сообщения.

Но "не политизировать" не получилось. Состоящий из двух вагонов поезд был оформлен в ультрапатриотических тонах. Раскрашенный в цвета сербского флага, с фотокопиями икон и фресок из древних косовских православных монастырей внутри, а также с надписью "Косово - это Сербия" на 21 одном языке (в том числе на албанском) на бортах. Его пассажирами стали сербские чиновники и журналисты.

СМИ мгновенно окрестили состав "Русским поездом". Во-первых, комфортный и современный поезд действительно был произведен по заказу сербской стороны российской компанией "Метровагонмаш" (модель ДП-С - Дизель-поезд для Сербии). Во-вторых, журналисты немедленно провели параллель с одной из самых известных лирических баллад культовой югославской и сербской группы "Баяга и инструктори" под названием "Русский поезд", герой которой тянется к любимому человеку через огромные расстояния.

Прибытие такого "идеологического бронепоезда" произвело бы фурор в сербском анклаве, подняло бы патриотический дух у сербского населения, которое продолжает испытывать на себе постоянное давление косовской администрации.

Этого косовские власти допустить не могли. Президент непризнанной республики Хашим Тачи написал в Facebook, что поезд "нельзя пропустить", в сети сразу же появились ролики, в которых неизвестные якобы минируют железнодорожные пути по курсу следования "русского поезда", на территорию сербского анклава прибыл вооруженный спецназ полиции на броневиках вопреки всем соглашениям, достигнутым Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС. Спецназ встретила и окружила толпа сербов Косовска-Митровицы.

Обстановка накалилась настолько, что премьер Вучич отдал приказ остановить поезд на сербской территории, а затем вообще вернул его обратно в Белград. Последовал обмен резкими заявлениями, президент Сербии Томислав Николич объявил, что в случае репрессий против сербов он не только введет войска в автономный край, но и сам вместе с сыновьями пойдет воевать. В ответ в непризнанной республике заговорили о реформировании сил безопасности в полноценную армию. Спустя несколько дней и премьер Александар Вучич, и президент Томислав Николич признали, что регион был "в шаге от войны".