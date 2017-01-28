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Премьер Сербии Вучич и лидер Косово Тачи договорились продолжить диалог

Международная панорама
28 января, 20:24 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Стороны пришли к выводу, что "диалог - единственный способ разрешить все споры", отметили в правительстве Сербии
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БЕЛГРАД, 28 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Премьер-министр Сербии Александар Вучич в субботу в ходе телефонной беседы договорился с президентом непризнанной республики Косово Хашимом Тачи о продолжении диалога. Информацию о договоренности подтвердили правительстве.

"Было решено, что Белград и Приштина продолжат диалог, и что диалог - единственный способ разрешить все споры", - приводит комментарий администрации премьера национальная телерадиокомпания РТС.

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В ходе встречи 24 января президента Сербии Томислава Николича, сербского премьера Александара Вучича с косовским президентом Хашимом Тачи и премьером Исой Мустафой при участии и посредничестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини было решено, что Сербия и Косово проведут серию переговоров на высоком уровне.

Переговоры 24 января прошли впервые после конфликта с поездом Белград - Косовска - Митровица, одного из самых острых кризисов с момента одностороннего провозглашения независимости Косова в 2008 году. Возобновление железнодорожного сообщения между столицей Сербии и сербским анклавом в Косово получило политический резонанс, поскольку косовские албанцы стали минировать железную дорогу на пути следования состава, а также стягивать войска в северную часть города, где их нахождение запрещено соглашениями между Белградом и Приштиной. В связи с угрозами безопасности пассажирам и машинисту власти Сербии приняли решение вернуть поезд обратно в столицу.

Последовал обмен резкими заявлениями, Николич объявил, что в случае репрессий против сербов он не только введет войска в автономный край, но и сам вместе с сыновьями пойдет воевать. В ответ в непризнанной республике заговорили о реформировании сил безопасности в полноценную армию. Спустя несколько дней и премьер Александар Вучич, и президент Томислав Николич признали, что регион был "в шаге от войны".

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