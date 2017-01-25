Косовская оппозиция потребовала ввести эмбарго на сербские товары

БЕЛГРАД, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Оппозиционные партии непризнанной республики Косово требуют от правительства ввести эмбарго на ввоз товаров из Сербии. Об этом сообщило в среду агентство TANJUG.

"Эмбарго должно быть введено. Бойкот - единственный и полностью рациональный ответ на агрессивную политику Сербии в отношении Косова в последние пять лет", - заявил депутат оппозиционной косовской партии "Самоопределение"(Vetevendosje) Дритон Кауши. Тем временем в социальных сетях автономного сербского края распространяется призыв "отказаться от всего сербского".

В эти минуты в Брюсселе при посредничестве главы европейской дипломатии Федерики Могерини идут переговоры между руководством Сербии и Косово. Встреча президента Сербии Томислав Николича, сербского премьера Александара Вучича с косовским президентом Хашимом Тачи и премьером Исой Мустафой преследует цель нормализовать отношения Белграда и Приштины после кризисной ситуации с поездом Белград - Косовска - Митровица.