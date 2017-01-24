Сербия, Косово и ЕС: бесперспективная встреча на высочайшем уровне

БРЮССЕЛЬ/БЕЛГРАД, 24 января. /ТАСС/. Рутинный раунд переговоров Сербии и самопровозглашенного Косова пройдет во вторник в Брюсселе на беспрецедентно высоком уровне - Белград и Приштину в Брюсселе будут представлять и президенты, и премьер-министры, тогда как обычно эти переговоры проводятся только на уровне глав правительств. Это объясняется тем, что нынешняя встреча состоится после одного из самых острых кризисов с момента одностороннего провозглашения независимости Косова в 2008 году.

Сербскую сторону будут представлять президент Томислав Николич и премьер-министр Александар Вучич, а косовскую - президент непризнанной республики Хашим Тачи и премьер Иса Мустафа. Переговоры пройдут при посредничестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини - Евросоюз уровень своего участия в дискуссии менять не стал.

Как заявляют сами участники, потенциал переговоров невысок, основной целью приезда в штаб-квартиру ЕС президентов и премьеров Сербии и непризнанного Косова является сам факт продолжения диалога между Белградом и Приштиной после конфликта, разгоревшегося 10 дней назад в связи с поездом Белград - Косовска-Митровица. Сколько-нибудь значительных практических результатов высочайшей встречи не ожидают ни в Брюсселе, ни в балканских столицах.

"Русский" сербский поезд

Основательно подзабытый на фоне новых потрясений в мире косовский конфликт чуть было не вспыхнул вновь в полную силу 14 января, в Новый год по Юлианскому календарю. В Сербии этот праздник называют "Сербским новым годом" и празднуют чуть ли не больше, чем традиционную новогоднюю ночь. Именно в этот праздничный для всех сербов день сербские власти отправили первый за много лет поезд из Белграда в Косовска-Митровицу, город на севере Косова и Метохии, где компактно проживает сербское население. Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии просила не политизировать это событие, а рассматривать его лишь как восстановление железнодорожного сообщения.

Но "не политизировать" не получилось. Состоящий из двух вагонов поезд был оформлен в ультрапатриотических тонах. Раскрашенный в цвета сербского флага, с фотокопиями икон и фресок из древних косовских православных монастырей внутри, а также с надписью "Косово - это Сербия" на 21 одном языке (в том числе, на албанском) на бортах. Его пассажирами стали сербские чиновники и журналисты.

СМИ мгновенно окрестили состав "Русским поездом". Во-первых, комфортный и современный поезд действительно был произведен по заказу сербской стороны российской компанией "Метровагонмаш" (модель ДП-С - Дизель-поезд для Сербии). Во-вторых, журналисты немедленно провели параллель с одной из самых известных лирических баллад культовой югославской и сербской группы "Баяга и инструктори" под названием "Русский поезд", герой которой тянется к любимому человеку через огромные расстояния.

Прибытие такого "идеологического бронепоезда" произвело бы фурор в сербском анклаве, подняло бы патриотический дух у сербского населения, которое продолжает испытывать на себе постоянное давление косовской администрации.

Этого косовские власти допустить не могли. Президент непризнанной республики Хашим Тачи написал в Facebook, что поезд "нельзя пропустить", в сети сразу же появились ролики, в которых неизвестные якобы минируют железнодорожные пути по курсу следования "русского поезда", на территорию сербского анклава стал прибывать вооруженный спецназ полиции на броневиках вопреки всем соглашениям, достигнутым Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС. Спецназ встретила и окружила толпа сербов Косовска-Митровицы.

Обстановка накалилась настолько, что премьер Вучич отдал приказ остановить поезд на сербской территории, а затем вообще вернул его обратно в Белград. Последовал обмен резкими заявлениями, президент Сербии Томислав Николич объявил, что в случае репрессий против сербов он не только введет войска в автономный край, но и сам вместе с сыновьями пойдет воевать. В ответ в непризнанной республике заговорили о реформировании сил безопасности в полноценную армию. Спустя несколько дней и премьер Александар Вучич, и президент Томислав Николич признали, что регион был "в шаге от войны".

Реакция Запада

В связи с нарушением Приштиной достигнутых договоренностей по Косову и введением спецназа на территорию сербского анклава правительство Сербии оповестило о данном инциденте Федерику Могерини, однако "было разочаровано реакцией ЕС на эти события"; также срочно оповестили о сложившейся ситуации Россию, Китай, США и НАТО. Однако, по словам Томислава Николича, ни ЕС, ни НАТО не были в состоянии что-либо ответить на обращения Белграда в связи с инцидентом. "Если нет свободы передвижения, о какой европейской цивилизации мы можем говорить, о чем вообще говорить с Приштиной и ЕС?" - задался вопросом лидер Сербии.

Снова "устные договоренности"

Николич также призвал Европейский союз прокомментировать заявления премьера самопровозглашенного Косова Исы Мустафы, что действия албанцев по введению спецназа в сербский анклав были согласованы с ЕС. Евросоюз предпочел вообще не комментировать эту тему, а в НАТО заявили, что Брюссельские соглашения не охватывают вопрос использования полиции на севере края. СМИ непризнанного Косова объявили, что никаких письменных договоренностей по Косову вообще не существует, поэтому, дескать, соглашения можно трактовать, как захочется.

Правительство Сербии оказалось в непростой ситуации, поскольку весь "европейский курс" Белграда последних лет строился на якобы достижении четких договоренностей с Косовом, посредником и гарантом которых выступает ЕС. В обмен на уступки по Косову Сербия получала перспективу вступления в ЕС. Тем не менее, премьер Вучич признал, что существует "всего два письменных документа, а все остальные договоренности устные".

Многие наблюдатели обратили внимание, что словосочетание "устные договоренности" в конфликте Белграда и Приштины неприятно напомнили историю об "устных договоренностях" США и СССР о нерасширении НАТО на восток после вывода советских войск из Германии. Сегодня после трех этапов расширения (1999, 2004 и 2009 годов) Североатлантический альянс уже просто отрицает само их существование, которое не было закреплено документально.

Реакция РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам 2016 года, уделил особое внимание ситуации на Балканах.

"К сожалению, Балканы не один раз становились источником очень серьезных конфликтов, - отметил министр. - Убежден, что, хотя, как известно, история учит тому, что она ничему не учит, на этот раз все понимают необходимость не допустить силовой конфронтации, хотя напряженность там растет". По мнению Лаврова, в значительной степени "эти раздражители создаются политикой тех, кто навязывает всем балканским народам так называемые европейские ценности уже в новой, осовремененной постхристианской упаковке". "У меня нет никаких сомнений", - подчеркнул министр.

Комментируя инцидент с пассажирским поездом Белград - Косовска-Митровица, министр сообщил, что в тот же день обсудил эту ситуацию с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. "Мы проанализировали то, что случилось", - сообщил Лавров.

"ЕС должен разрядить эту ситуацию и сделать так, чтобы выполнялись достигнутые при посредничестве Брюсселя договоренности между Белградом и Приштиной, - подчеркнул министр. - А они заключаются, в частности, в том, что свобода передвижения людей не ограничивается и, во-вторых, что на севере Косово, где живут сербы, не должно быть албанских силовых структур. Мне кажется, что как минимум некоторые из этих договоренностей, которые находятся под гарантией ЕС, были в данном случае нарушены".

Нет доверия

По-видимому, встреча лидеров Белграда и Приштины в Брюсселе и преследует цель "разрядки ситуации".

Как сообщил в понедельник накануне переговоров премьер Сербии Вучич, доверие к представителям самопровозглашенного Косова никогда больше не будет прежним. "Я потерял доверие к албанским представителям. Нельзя сегодня хорошо поговорить, а завтра сказать: "А давайте отправим 20 полицейских машин и 14 танков неизвестно куда". Этого не должно быть, не играйте оружием, прекратите пустые политические разговоры", - заявил премьер.

По словам главы правительства, он не ожидает большого прогресса от завтрашней встречи. "Не ожидаю многого, надеюсь на то, что ситуация успокоится. Надеюсь на четкие поручения европейского представителя, в частности, относительно использования оружия, хочу верить, что после этого сможем возобновить разговор, хотя этот разговор, его участники никогда больше не будут иметь той степени доверия. Завтра нас ожидают тяжелые переговоры, но любой результат, который несет мир и стабильность, - хороший результат", - заключил глава Вучич.