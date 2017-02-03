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Песков назвал голословными британские обвинения в адрес РФ в информационных атаках

Политика
3 февраля, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что со временем в Великобритании возобладает конструктивный подход, направленный на нормализацию отношений с Москвой
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кремль считает голословными обвинения в адрес РФ о якобы ведущихся Москвой информационных атаках на другие страны.

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"Убеждены, что подобные обвинения нашей страны являются голословными, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Мы не понимаем, каким образом министр (министр обороны Великобритании Майкл Фэллон), занимающий столь высокий пост, может оперировать такими голословными обвинениями, которые ничем не подкреплены".

Песков выразил надежду, что со временем в Великобритании возобладает конструктивный подход, направленный на нормализацию отношений с Москвой.

Ранее Фэллон заявил, что Россия стремится ослабить НАТО и дестабилизировать страны Запада. Тем не менее, выступая в четверг в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, он также признал необходимость налаживания сотрудничества с РФ, сообщает газета "Гардиан". По его мнению, НАТО должна стать конкурентоспособной в киберпространстве, чтобы противостоять России. Фэллон обвинил Москву в том, что ее целями якобы стали США, Франция, Германия, Нидерланды, Болгария и Черногория. "Россия явно испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить сферу своего влияния, дестабилизировать страны и ослабить альянс. Это является подрывом национальной безопасности многих наших союзников", - утверждает он.

По его версии, в интересах Великобритании и Европы - "сохранить НАТО сильным, чтобы сдержать и переубедить Россию". Ответными действиями НАТО и Запада должно стать противостояние "дезинформации советского образца", утверждал министр. "Нам нужно бросить вызов таким средствам передачи информации, как (телеканал) RT", - сказал он.

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