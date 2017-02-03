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МИД РФ: демонтаж памятника в Польше противоречит резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Политика
3 февраля, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
В российском ведомстве отметили, что это является очередным нарушением обязательств по защите захоронений, памятников и других мемориальные мест
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Демонтаж Памятника братству по оружию в Польше является очередным нарушением обязательств по защите и охране захоронений и иных мемориальных мест. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ в связи с решением городских властей в польском городе Забже о демонтаже Памятника братству по оружию.

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"Вырисовывается достаточно неприглядная тенденция, подчеркивающая особый цинизм действий польской стороны: демонтаж монумента был осуществлен накануне 72-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков", - отметили в дипведомстве. "Действия официальных польских властей и "неизвестных" вандалов идут в одном русле: недавно в городе Гнезно (Великопольское воеводство), также накануне традиционно отмечавшегося здесь Дня освобождения города от гитлеровских оккупантов, "неизвестными" была похищена памятная доска, установленная в честь красноармейцев-освободителей", - указали в МИД РФ.

"В обоих случаях мемориальные объекты значатся в согласованном на двустороннем уровне перечне памятных мест российских (советских) защитников отечества, павших на территории Республики Польша", - напомнили в дипведомстве.

"Демонтаж памятника является очередным нарушением обязательств, взятых на себя польской стороной согласно действующим российско-польским соглашениям, предписывающим сохранять и защищать в соответствии с международными нормами и стандартами, а также национальными и религиозными обычаями кладбища, захоронения, памятники и иные мемориальные места, являющиеся объектом уважения и памяти граждан одной из сторон на территории другой", - сказали в дипведомстве.

"Действия польских властей идут вразрез с принятой в декабре 2016 года, Генассамблеей ООН резолюцией о борьбе с героизацией нацизма, в которой осуждаются непрекращающиеся попытки осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны", - заключили в МИД РФ.

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