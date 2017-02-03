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Слуцкий: ужесточение санкций США против Ирана может обострить ситуацию

Политика
3 февраля, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что "ужесточение санкций США по Ирану не стало неожиданностью"
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ужесточение санкций США против Ирана может стать контрпродуктивным шагом для выполнения соглашений по ядерной программе Ирана. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Расширение санкций США, в конечном итоге, может стать контрпродуктивным шагом в плане выполнения соглашений по ядерной программе Ирана", - полагает он. По словам Слуцкого, "пока сохраняется надежда, что новая администрация США не поставит под сомнение ядерную сделку по Ирану". По крайней мере, добавил он, "такие разъяснения поступают из Вашингтона, где заверяют, что продолжат выполнять свои обязательства в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)". "Однако усиление давления может привести к обострению общей ситуации. И сейчас потребуются значительные дипломатические усилия, чтобы этого не допустить", - подчеркнул глава комитета.

Вместе с тем, он указал, что "ужесточение санкций США по Ирану не стало неожиданностью". "Еще во время президентской кампании Дональд Трамп делал достаточно резкие заявления в отношении политики Тегерана. А как мы видим, новый американский лидер достаточно последователен в своих словах и действиях. И информация об испытании баллистической ракеты в Иране лишь ожесточила его", - отметил Слуцкий.

США расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Данные ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части иранских ВС), говорится в документах, опубликованные на сайте американского Министерства финансов.

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