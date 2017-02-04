Чуркин договорился на первой встрече с новым постпредом США при ООН тесно сотрудничать

ООН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин провел в пятницу первую встречу с новой американской коллегой Никки Хейли. Как сообщил пресс-секретарь российского постпредства Федор Стржижовский, собеседники договорились тесно взаимодействовать в соответствии с настроем Москвы и Вашингтона.

"Российский постпред принял Никки Хейли в своей резиденции. С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц", - сказал он.

Хейли в четверг впервые выступила на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Донбассе. Дипломат утверждала, что Крым - это часть Украины, а американские санкции с РФ не будут сняты, пока контроль над полуостровом не будет возвращен Киеву.

Такую же позицию озвучивала ее предшественница Саманта Пауэр. Однако при этом Хейли заявила, что США хотят "улучшения отношений с Россией".

После заседания СБ ООН Чуркин отметил "ощутимую смену тона" в выступлении Хейли по сравнению с Пауэр. По его словам, речь Хейли была "достаточно дружелюбной, учитывая обстоятельства и тему", которая обсуждалась.

Комментируя высказывания американской коллеги, касающиеся Крыма, постпред РФ напомнил ей о конституции Соединенных Штатов, в которой, по его словам, "прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ".

"Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 93% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно", - отметил Чуркин.