Чуркин договорился на первой встрече с новым постпредом США при ООН тесно сотрудничать

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ООН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин провел в пятницу первую встречу с новой американской коллегой Никки Хейли. Как сообщил пресс-секретарь российского постпредства Федор Стржижовский, собеседники договорились тесно взаимодействовать в соответствии с настроем Москвы и Вашингтона.
"Российский постпред принял Никки Хейли в своей резиденции. С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц", - сказал он.
Хейли в четверг впервые выступила на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Донбассе. Дипломат утверждала, что Крым - это часть Украины, а американские санкции с РФ не будут сняты, пока контроль над полуостровом не будет возвращен Киеву.
Такую же позицию озвучивала ее предшественница Саманта Пауэр. Однако при этом Хейли заявила, что США хотят "улучшения отношений с Россией".
После заседания СБ ООН Чуркин отметил "ощутимую смену тона" в выступлении Хейли по сравнению с Пауэр. По его словам, речь Хейли была "достаточно дружелюбной, учитывая обстоятельства и тему", которая обсуждалась.
Комментируя высказывания американской коллеги, касающиеся Крыма, постпред РФ напомнил ей о конституции Соединенных Штатов, в которой, по его словам, "прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ".
"Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 93% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно", - отметил Чуркин.