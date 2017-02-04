Депутат Госдумы: тактика Киева может привести к новым ЧП в ЛНР

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников согласился с данными властей провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) о причастности украинских спецслужб к взрыву автомобиля в Луганске и не исключил повторения подобных актов. Об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия 1".
Ранее официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко заявил, что к взрыву автомобиля в Луганске, в результате которого в субботу утром погиб начальник управления Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) полковник Олег Анащенко, причастны украинские спецслужбы.
"Уже объявлено, что там действовала диверсионная группа, имеются данные о ее пути обхода. Ясно, что это была украинская диверсионная группа", - подчеркнул депутат.
Калашников также выразил опасение, что тактика, которой придерживаются украинские власти, сможет привести к повторению подобных актов. "Тактика последних месяцев, которая проводится в ДНР и ЛНР, - это отстреливание ярких и активных деятелей. К сожалению, это не первый и, боюсь, что не последний раз", - отметил он.
Ранее пресс-служба оборонного ведомства ЛНР назвала взрыв, жертвами которого стали Анащенко и еще один человек, находившийся с ним в машине, терактом.