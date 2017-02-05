Косачев: украинский вопрос вряд ли будет приоритетным для новой администрации США

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев усомнился в том, что украинский вопрос будет одним из приоритетных для новой администрации США .

"Вряд ли Украина является приоритетом номер один для новой американской администрации", - сказал он в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

По словам парламентария, "нет никаких сомнений, что нынешняя администрация (США) будет какое-то время сохранять ту риторику, которую мы привыкли слышать из уст американских представителей по украинскому вопросу". "Увы, все это будет сохраняться во всяком случае до тех пор, пока новая американская администрация не выработает новый сценарий своего собственного поведения в этом вопросе" , - заключил глава комитета.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с украинским коллегой Петром Порошенко, в ходе которых главы двух стран обсудили усилия по достижению мира на юго-востоке Украины. При этом Трамп, по словам пресс-службы Белого дома, заявил, что "США будет работать с Украиной и Россией, а также с другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир на границе".