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Заседание Совместной оперативной группы по перемирию в Сирии пройдет в Астане

Политика
6 февраля, 0:13 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 6, февраля. /ТАСС
Делегацию Минобороны РФ возглавит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов
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АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Первое заседание Совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана и ООН пройдет 6 февраля в Астане.

Как сообщил источник, близкий к переговорам, делегацию Минобороны РФ на заседании группы возглавит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов.

В заседании, по словам информированного источника, также примут участие эксперты из Иордании. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что при посредничестве представителей этой страны удалось добиться присоединения к перемирию четырех вооруженных группировок оппозиции на юге Сирии.

Целью встречи является обсуждение хода выполнения конфликтующими сторонами режима прекращения боевых действий, выработка мер контроля и пресечения нарушений перемирия, повышение взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией, а также решение вопросов гуманитарного содействия.

Особое внимание на заседании Совместной оперативной группы будет уделено вопросам разделения умеренной оппозиции с формированиями террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Консультации в Иране

Накануне встречи в Астане в Иране состоялись консультации между спецпредставителем президента РФ по урегулированию в Сирии Александром Лаврентьевым и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, на которых обсуждалась инициатива России, Ирана и Турции по обеспечению перемирия в Сирии.

Шамхани отметил озабоченность некоторых ближневосточных государств инициативой трех стран, однако предположил, что она продиктована интересами не сирийского народа, а террористических группировок.

Во время переговоров в Астане ряд представителей вооруженных группировок критически отзывались о роли Ирана в поддержании перемирия в Сирии, обвиняя Тегеран в поддержке вооруженных группировок, выступающих на стороне правительства Сирии, в том числе в районе Вади-Барада, где продолжаются боевые действия.

Совместная оперативная группа

Механизм по мониторингу режима прекращения огня в Сирии, получивший название Совместной оперативной группы, был создан по итогам переговоров в Астане 23-24 января. Тогда в столице Казахстана собрались представители трех стран - гарантов режима прекращения огня (Россия, Турция, Иран), спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, делегации вооруженной оппозиции и правительства Сирии.

В переговорах наряду с дипломатами принимали участие военные, которые обсудили детали работы создаваемой группы, а также задачу размежевания отрядов оппозиции и террористов в Сирии.

Планируется, что заседания Совместной оперативной группы на переговорной площадке в Астане будут носить регулярный характер с привлечением представителей правительства Сирии и вооруженной оппозиции.

В конце прошлого года, 30 декабря, на всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. К соглашению присоединились правительственные войска и группировки вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тыс. человек. Его действие не распространяется на действующие на территории республики террористические группировки.

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