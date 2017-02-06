Глава СПЧ поддержал инициативу об отмене уголовного наказания за нарушения на митингах

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов поддерживает инициативу депутатов Госдумы от фракции ЛДПР об отмене уголовной ответственности за неоднократные нарушения на митингах.

"Я поддерживаю инициативу фракции ЛДПР об исключении из Уголовного кодекса (УК) этой статьи. Мы в Совете неоднократно подчеркивали отсутствие логики в этой статье", - сказал глава СПЧ ТАСС, комментируя предложение парламентариев.

"Даже если человек 50 раз перейдет улицу на красный свет, его все равно сажать за это в тюрьму нельзя. Потому что уровень общественной опасности измеряется не в количестве, а в качестве, зависит не от количества раз, а от того, какую опасность он несет общественным отношениям", - пояснил Федотов. "Иначе нужно ввести признак повторности административного правонарушения для установления уголовной ответственности по всем составам, перечисленным в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП)", - считает он.

При этом Федотов отметил, что наличие и других статей Уголовного кодекса, также предусматривающих ответственность за повторное нарушение КоАП, не означает, что это правильный принцип. "Отсюда не следует, что это правильно, и по каждой статье надо разбираться. Сейчас мы говорим о статье 212.1, вот давайте с ней и разберемся", - заключил он.

Ранее пресс-служба либерал-демократов сообщила, что депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Сергей Иванов и Андрей Свинцов разработали и внесут в понедельник на рассмотрение Госдумы проект закона, отменяющего уголовное преследование за систематические нарушения на митинга. Речь идет об исключении из Уголовного кодекса РФ статьи 212.1 "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", максимальные санкции по которой предусматриваются в виде пяти лет лишения свободы. Депутаты указывают, что "авторы законопроекта о введении статьи 212.1 в УК РФ при его внесении преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий". "Однако степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание. В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности", - указывают разработчики. При этом в качестве прецедента они ссылаются на дело Ильдара Дадина, который стал первым приговоренным к лишению свободы по статье 212.1 УК РФ.