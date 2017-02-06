Собянин: Максим Решетников проявил себя эффективным управленцем

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Максим Решетников, который был в понедельник назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, показал себя эффективным управленцем во время работы в правительстве Москвы. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин, комментируя назначение главы департамента экономической политики и развития столицы на новую должность.
"Максим Решетников в правительстве Москвы получил огромный практический опыт работы в крупнейшем мегаполисе. Показал себя эффективным управленцем. Желаю ему успехов в реализации поставленных президентом задач по развитию Пермского края", - написал Собянин в своем микроблоге в сети Twitter.
Максим Решетников в Правительстве Москвы получил огромный практический опыт работы в мегаполисе. Показал себя эффективным управленцем— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 февраля 2017 г.
Президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края, исполняющим обязанности главы региона указом главы государства назначен Максим Решетников.
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, исполняющим обязанности руководителя столичного департамента экономической политики и развития города назначен Роман Беззубик, который занимал должность первого заместителя главы департамента.