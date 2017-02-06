Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: сенатор от Аляски признал отставание США от России в Арктике

Политика
6 февраля, 17:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Сенатор также отметил увеличение военного присутствия России в Арктике посредством строительства ледоколов и развития инфраструктуры
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американский сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан признал, что Россия опережает США в сфере освоения Арктики. Об этом он заявил в интервью американскому изданию Washington Free Beacon.

По его словам, США предстоит еще "проделать длинный путь", чтобы догнать Россию в Арктике. "Мы опоздали", - констатировал он, отмечая увеличение военного присутствия России в регионе посредством быстрого строительства ледоколов и улучшения инфраструктуры.

Член комитета Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил сравнивает ситуацию в Арктике с Южно-Китайским морем. "Мы начинаем только говорить, в то время как другие уже действуют. В итоге мы оказываемся позади в стратегическом плане", - подчеркнул он.

В воскресенье заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что специалисты Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ и представители промышленности проведут в середине февраля испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники для российской армии в Арктической зоне.

"Это уже не первая экспедиция, проводимая в условиях Крайнего Севера, но в этот раз военным специалистам будет необходимо в кратчайшие сроки пройти сложнейший маршрут от поселка Тикси (Республика Саха) до острова Котельный (Новосибирские острова) и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, по проливам между островами и прибрежной зоне на современных образцах снегоболотоходной техники", - сказал он журналистам, добавив, что техника и личный состав экспедиции уже доставлены военно-транспортными самолетами в Тикси, где готовятся к совершению марша.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
2
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
3
Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией
4
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
5
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
6
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
7
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
Темы дня
Реклама