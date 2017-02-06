СМИ: сенатор от Аляски признал отставание США от России в Арктике

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американский сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан признал, что Россия опережает США в сфере освоения Арктики. Об этом он заявил в интервью американскому изданию Washington Free Beacon.

По его словам, США предстоит еще "проделать длинный путь", чтобы догнать Россию в Арктике. "Мы опоздали", - констатировал он, отмечая увеличение военного присутствия России в регионе посредством быстрого строительства ледоколов и улучшения инфраструктуры.

Член комитета Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил сравнивает ситуацию в Арктике с Южно-Китайским морем. "Мы начинаем только говорить, в то время как другие уже действуют. В итоге мы оказываемся позади в стратегическом плане", - подчеркнул он.

В воскресенье заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что специалисты Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ и представители промышленности проведут в середине февраля испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники для российской армии в Арктической зоне.

"Это уже не первая экспедиция, проводимая в условиях Крайнего Севера, но в этот раз военным специалистам будет необходимо в кратчайшие сроки пройти сложнейший маршрут от поселка Тикси (Республика Саха) до острова Котельный (Новосибирские острова) и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, по проливам между островами и прибрежной зоне на современных образцах снегоболотоходной техники", - сказал он журналистам, добавив, что техника и личный состав экспедиции уже доставлены военно-транспортными самолетами в Тикси, где готовятся к совершению марша.