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Путин 7 февраля займется "вопросами Бурятии" в связи с уходом с поста главы региона

Политика
7 февраля, 12:35 дата обновления: 7 февраля, 12:52 UTC+3
Ранее Вячеслав Наговицын заявил, что снимает с себя полномочия главы республики
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 7 февраля ряд рабочих встреч, также состоится международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас состоится достаточно важный международный телефонный разговор, мы дадим информацию", - сказал Песков.

Он добавил, что также глава государства проведет ряд рабочих встреч в Ново-Огарево.

Помимо этого, по словам Пескова, Путин займется "вопросами Бурятии" в связи с уходом с поста главы региона Вячеслава Наговицына. "В течение дня президент будет заниматься вопросами Бурятии в связи со сложением полномочий действующего губернатора. Мы дадим соответствующую информацию позже в течение дня", - сказал пресс-секретарь.

Ранее во вторник Наговицын в ходе пресс-конференции заявил, что снимает с себя полномочия главы республики.

Длинная "скамейка"

Кремль имеет достаточно длинную "скамейку" для назначения на различные должности молодых харизматичных профессионалов. Об этом заявил Песков, отвечая на вопрос, на кого в Кремле делают ставку в качеству сменщиков уходящих чиновников и губернаторов.

По словам пресс-секретаря главы государства, кадровая служба работает эффективно, "скамейка запасных достаточно длинная". "Вы сами видите по назначениям последних месяцев, последнего года, что ставка делается на энергичных молодых харизматичных профессионалов, которые уже имеют определенный опыт работы и зарекомендовали себя как действительно эффективные управленцы", - подчеркнул представитель Кремля.

Он обратил внимание, что не все назначения последнего времени связаны только с силовиками, либо только с бизнесменами, либо только с бюрократами. "Тут абсолютная поливариантность", - заключил пресс-секретарь президента.

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