Назначенного вместо Поклонской прокурора Крыма представили коллективу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман представил коллективу прокуратуры Крыма нового руководителя - Олега Камшилова, который занял пост главы ведомства вместо после Натальи Поклонской, ставшей депутатом Госдумы.

"Он (Буксман) рекомендовал нового прокурора Республики Крым (Камшилова) как профессионала, прошедшего хорошую прокурорскую практику и заработавшего значительный авторитет среди коллег", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства региона. "У вас новый, опытный, прошедший с низов все этапы прокурорской карьеры прокурор", - сказал Буксман.

Камшилов в 2015-2016 годах работал первым заместителем прокурора города Москвы.

Первым прокурором Крыма после воссоединения республики с Россией была Наталья Поклонская, в сентябре прошлого года она стала депутатом Госдумы от "Единой России". С этого момента обязанности прокурора республики исполнял Андрей Фомин.