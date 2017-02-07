Назначенного вместо Поклонской прокурора Крыма представили коллективу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман представил коллективу прокуратуры Крыма нового руководителя - Олега Камшилова, который занял пост главы ведомства вместо после Натальи Поклонской, ставшей депутатом Госдумы.
"Он (Буксман) рекомендовал нового прокурора Республики Крым (Камшилова) как профессионала, прошедшего хорошую прокурорскую практику и заработавшего значительный авторитет среди коллег", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства региона. "У вас новый, опытный, прошедший с низов все этапы прокурорской карьеры прокурор", - сказал Буксман.
Камшилов в 2015-2016 годах работал первым заместителем прокурора города Москвы.
Первым прокурором Крыма после воссоединения республики с Россией была Наталья Поклонская, в сентябре прошлого года она стала депутатом Госдумы от "Единой России". С этого момента обязанности прокурора республики исполнял Андрей Фомин.