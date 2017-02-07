Генштаб РФ: сирийская армия прошла большую часть пути до Пальмиры

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сирийская армия освободила населенные пункты Тьяс и Эль-Бейда и прошла большую часть пути к Пальмире. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.
"На пальмирском направлении сирийская армия при поддержке ВКС России существенно расширила зону своего контроля в районе Тьяс. Освобождено 783 квадратных километра территории. В восточном направлении продвижение составило 25 километров. Освобождена Эль-Бейда", - сказал он.
"Взяты под контроль господствующие высоты вдоль дороги. Пройдена большая часть пути до Пальмиры", - добавил генерал.
Кроме того, в районе города Ханассер сирийские войска отбросили формирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) от трассы Дамаск - Алеппо на 16 километров. "Освобождено 12 населенных пунктов и около 250 квадратных километров сирийской территории", - сообщил Рудской.
Пальмира была очищена сирийской армией от террористов 27 марта 2016 года при содействии ВКС РФ. Затем российские саперы принимали участие в разминировании города и находящихся там античных памятников. В декабре минувшего года боевики ИГ заняли Пальмиру вновь, прорвавшись в город с помощью автомобилей со смертниками и взрывчаткой.