Новый врио главы Пермского края Решетников лично возглавит правительство региона

Цуканов: ход строительства стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 опасений не вызываетСпорт 7 февраля, 17:44
Уралвагонзавод в 2017 г. планирует увеличить производство грузовых вагонов на 80%Транспорт 7 февраля, 17:42
Меркель считает преждевременным снимать санкции с РФ из-за ситуации на УкраинеМеждународная панорама 7 февраля, 17:35
Перед зданием ТАСС откроется выставка о новом в российской наукеНовости агентства 7 февраля, 17:22
Доля водки среди проданного в России алкоголя выросла до 38,9%Экономика и бизнес 7 февраля, 17:20
Брестское "Динамо" подтвердило информацию о переговорах с КураньиСпорт 7 февраля, 17:17
Минстрой: решение о бессрочной бесплатной приватизации снимет ажиотаж вокруг этого вопросаЭкономика и бизнес 7 февраля, 17:17
Организаторы ОИ-2014 рассказали школьникам об истории сочинской ОлимпиадыСпорт 7 февраля, 17:15
Глава МИД РФ стал гостем встречи Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ в ТАССПолитика 7 февраля, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕРМЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников заявил, что лично возглавит правительство региона.
"Никаких кардинальных решений по кадровому составу нет. Шанс будет у каждого, требование есть, планка задана, все кто соответствует этой планке, будут работать. По поводу возглавления правительства - да, пока сам возглавлю правительство, буду сам заниматься непосредственной оперативной деятельностью, считаю это абсолютно правильным на сегодняшнем этапе", - сказал он журналистам.
В январе 2017 года в рамках административной реформы по обновлению кабмина экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин взял полномочия председателя правительства на себя. Ранее эту должность занимал Геннадий Тушнолобов. Как ранее сообщалось, Басаргин перед своим уходом с должности 6 февраля возложил исполнение обязанностей главы кабмина на первого вице-премьера Владимира Рыбакина.