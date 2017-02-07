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Новый врио главы Пермского края Решетников лично возглавит правительство региона

Политика
7 февраля, 16:35 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 7, февраля. /ТАСС
Максим Решетников также заявил журналистам, что никаких кардинальных решений по кадровому составу нет
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Максим Решетников

Максим Решетников

© Павел Бедняков/ТАСС

ПЕРМЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников заявил, что лично возглавит правительство региона.

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"Никаких кардинальных решений по кадровому составу нет. Шанс будет у каждого, требование есть, планка задана, все кто соответствует этой планке, будут работать. По поводу возглавления правительства - да, пока сам возглавлю правительство, буду сам заниматься непосредственной оперативной деятельностью, считаю это абсолютно правильным на сегодняшнем этапе", - сказал он журналистам.

В январе 2017 года в рамках административной реформы по обновлению кабмина экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин взял полномочия председателя правительства на себя. Ранее эту должность занимал Геннадий Тушнолобов. Как ранее сообщалось, Басаргин перед своим уходом с должности 6 февраля возложил исполнение обязанностей главы кабмина на первого вице-премьера Владимира Рыбакина.

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Персоны
Басаргин, Виктор Федорович Решетников, Максим Геннадьевич
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