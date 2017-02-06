Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина

Губернатором Пермского края Виктор Басаргин стал в мае 2012 года. На эту должность он пришел с поста министра регионального развития РФ. Итоги его работы на протяжении пяти лет неоднозначны, а в последнем рейтинге эффективности губернаторов, который регулярно составляется Фондом развития гражданского общества (ФоРГО), он занимал 84-е место, входя в группу со "средним рейтингом".

Уголовные дела против окружения

Шаткость позиций Виктора Басаргина на посту губернатора во многом объяснялась серией коррупционных скандалов.

В феврале 2016 года за крупную взятку осудили бывшего главу краевого управления автодорог и транспорта Сергея Белоконя. Его приговорили к восьми годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 73,5 млн рублей.

Кроме того, за последний год под следствием оказались сразу несколько министров правительства региона: министр связи Евгений Балуев подозревается в мошенничестве с федеральными деньгами, выделенными на развитие сети Многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ); министра транспорта Алмаза Закиева обвиняют в злоупотреблении служебным положением, лоббированием интересов одной из строительных фирм, а министра спорта Павла Ляха задержали и поместили под домашний арест в рамках уголовного дела о хищении 12,8 млн рублей при реконструкции местного спорткомплекса "Динамо".

Все эти министры пришли в правительство Пермского края в то время, когда губернатором был Басаргин.

Неоконченные проекты

Виктор Басаргин, будучи губернатором, инициировал несколько крупных инфраструктурных проектов, которые пока так и не реализованы.

Так, в 2012 году Басаргин анонсировал строительство третьего моста через реку Кама. Начать стройку планировали в 2013-м, а закончить — в 2017-м. Несколько раз менялось место, где предполагалось строительство моста, уточнялся бюджет (назывались суммы от 12 до 30 млрд рублей). В итоге возведение моста так и не началось, а сам Басаргин в прошлом году сказал, что мост появится в городе лишь к 2023 году.

Нереализованными пока остались планы реконструкции железнодорожного вокзала Пермь-2 и строительства нового городского зоопарка. Сдвинулось по срокам строительство нового терминала пермского аэропорта — его ввод в эксплуатацию перенесли с 2016-го на конец 2017 года. С отставанием от первоначального графика идет и реконструкция трассы Пермь — Екатеринбург, которой активно пользуются и которую столь же активно критикуют за ее состояние местные жители. При стабильном финансировании, в том числе из федерального бюджета, за время руководства Басаргина областью в действие был введен только участок протяженностью 12 км в обход города Бешенги (при том, что вся протяженность трассы составляет более 360 км).

Проблемы жителей Березников

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин обратил внимание на ситуацию в городе Березники Пермского края. Из-за провалов грунта там в опасной зоне оказались 99 дома, в которых живут 12 тыс. человек, однако переселение людей идет медленно.

Путин потребовал ускорить процесс и наказать виновных. Его претензии адресовались как компании "Уралкалий" (из-за затопления ее рудников и образовались провалы), которая, по его мнению должна увеличить финансирование процесса переселения, так и региональному правительству, которое получало федеральное финансирование на выполнение программы переселения, но не использовало все средства.

Президент потребовал "рассмотреть вопрос о причинах неиспользования средств федерального бюджета, выделенных в 2014–2015 годах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Березниках, и по результатам принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, виновным в затягивании решения данного вопроса".

Власти региона отреагировали на критику — в конце 2016 года были сданы первые пять многоквартирных домов для переселенцев.

Что губернатору удалось: детские сады, жилье, инвестиции

При этом нельзя сказать, что работа Виктора Басаргина была совсем неэффективной. Так, при нем в крае была полностью решена проблема очередей в детские сады. В начале 2013 года в очереди на получение мест в дошкольных учреждениях стояло почти 9 тыс. человек. Но за следующие три года в крае построили и реконструировали более 100 детских садов, создали в них 21 тыс. новых мест, и очередь исчезла.

За последние годы в крае построили и реконструировали более 100 детских садов, очереди в них исчезли. Именно по инициативе Басаргина в конце прошлого года был принят закон, по которому женщины от 19 до 24 лет получают выплату в 60 тысяч рублей за рождение первого ребенка — практика уникальная для России

После этого началась программа строительства средних образовательных школ. Планируется, что за ближайшие годы в крае появится 65 новых школ и все дети будут учиться в одну смену.

В крае внимательно относятся к проблеме демографии. Именно по инициативе Басаргина в конце прошлого года был принят закон, по которому женщины от 19 до 24 лет получают выплату в 60 тысяч рублей за рождение первого ребенка — практика уникальная для России. Закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Пермский край при Басаргине стал первым российским регионом, где была введена такая мера поддержки инвесторов, как региональные специнвестконтракты. Это произошло осенью 2015 года.

Они предусматривают снижение налоговой нагрузки не для всех подряд, а только для тех предприятий, которые инвестируют средства в расширение производства и создание новых рабочих мест. Роль Пермского края как "первопроходца" тогда положительно оценил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. С конца 2015 года подписаны пять специнвестконтрактов с объемом инвестиций 200 млрд рублей и планами создания около 4 тыс. рабочих мест. Сам губернатор, подводя итоги 2016 года, среди достижений своей администрации называл высокие темпы строительства жилья: за прошлый год возведено более 700 тыс. кв. м, причем 70% — эконом-класса. "Мы по-прежнему удерживаем позиции лидера среди субъектов Приволжского округа по количеству предоставленных земельных участков многодетным семьям, уступаем только Татарстану", — также отметил в конце 2016 года Басаргин.