Итоги деятельности Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского края

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ТАСС-ДОСЬЕ /Ирина Белинская/. Виктор Басаргин возглавляет регион с 28 апреля 2012 г., всего 1745 дней (45-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).
За первые два года пребывания Виктора Басаргина на посту руководителя региона валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 12,5% - с 860 млрд 343 млн руб. в 2012 г. до 967 млрд 858 млн в 2014 г. (данные за 2015 г. не опубликованы). Однако по этому показателю Пермский край переместился с 12-го места среди субъектов РФ в 2012 г. на 15-е - в 2014 г.
ВРП на душу населения за тот же период увеличился на 12,33%: с 326 тыс. 783 руб. до 367 тыс. 87 руб. (21-е место в 2012 г., 23-е - в 2014 г.).
В 2012 г. бюджет края был исполнен с дефицитом в 1 млрд 786 млн руб. Доходы составили 116 млрд 644 млн руб. (20-е место среди российских регионов), расходы - 118 млрд 430 млн (65-е место). В 2015 г. дефицит бюджета увеличился в 3,3 раза - до 5 млрд 975 млн руб. По сравнению с 2012 г. доходы выросли на 8,82% до 126 млрд 934 млн руб. (22-е место), расходы - на 12,23% до 132 млрд 909 млн руб. (65-е место).
В бюджете региона на 2017 г. запланирован дефицит в размере 5 млрд 918 млн руб., что на 0,95% меньше чем в 2015 г. Доходы, как ожидается, снизятся на 18,37% до 103 млрд 612 млн руб., расходы - на 17,59% до 109 млрд 530 млн.
Инвестиции в основной капитал края в 2015 г. составили 216 млрд 992 млн руб., что на 33,75% больше чем в 2012 г. По этому показателю регион переместился с 25-го места среди российских регионов на 18-е.
Согласно рейтингу российских регионов, подготовленному журналом "Профиль" по итогам 2016 г., Пермский край находится на 30-м месте по уровню жизни населения, на 34-м - по уровню экономического развития, на 82-м - по экономической динамике.
За время пребывания Виктора Басаргина на посту губернатора численность населения края незначительно увеличилась (на 0,08%) - с 2 млн 631 тыс. человек на 1 января 2012 г. до 2 млн 633 тыс. на аналогичную дату 2017 г. (и в 2012 г., и в 2017 г. - 17-е место в России). При этом рождаемость снизилась на 0,33% - с 38 тыс. 931 человека в 2012 г. до 38 тыс. 801 в 2015 г. В результате по этому показателю регион переместился с 14-го на 15-е место. Смертность за этот же период также немного сократилась (на 0,09%) - с 37 тыс. 453 человек в 2012 г. (71-е место) до 37 тыс. 418 в 2015 г. (73-е место). Уровень безработицы уменьшился на 1,5 процентных пункта - с 6,3% в 2012 г. до 4,8 в четвертом квартале 2016 г.
Размер среднемесячной заработной платы вырос на 29,33% по сравнению с 2012 г. и составил в 2015 г. 28 тыс. 222 руб. (37-е место среди российских регионов в 2012 г., 34-е - в 2015 г.). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 32,43% до 11 тыс. 941 руб. (32-е место в 2012 г.; 30-е - в 2015 г.).
С 2012 г. по 2015 г. общее число преступлений в Пермском крае уменьшилось на 9,38% - с 64 тыс. 259 до 58 тыс. 231. Место региона среди субъектов РФ по этому показателю не изменилось (76-е).
В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 г., Виктор Басаргин вошел в третью группу руководителей субъектов РФ (так называемый "средний рейтинг"). Занял предпоследнее - 84-е место, получив 43 балла.