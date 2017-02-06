Итоги деятельности Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского края

ТАСС-ДОСЬЕ /Ирина Белинская/. Виктор Басаргин возглавляет регион с 28 апреля 2012 г., всего 1745 дней (45-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

Экономические показатели

За первые два года пребывания Виктора Басаргина на посту руководителя региона валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 12,5% - с 860 млрд 343 млн руб. в 2012 г. до 967 млрд 858 млн в 2014 г. (данные за 2015 г. не опубликованы). Однако по этому показателю Пермский край переместился с 12-го места среди субъектов РФ в 2012 г. на 15-е - в 2014 г.

ВРП на душу населения за тот же период увеличился на 12,33%: с 326 тыс. 783 руб. до 367 тыс. 87 руб. (21-е место в 2012 г., 23-е - в 2014 г.).

В 2012 г. бюджет края был исполнен с дефицитом в 1 млрд 786 млн руб. Доходы составили 116 млрд 644 млн руб. (20-е место среди российских регионов), расходы - 118 млрд 430 млн (65-е место). В 2015 г. дефицит бюджета увеличился в 3,3 раза - до 5 млрд 975 млн руб. По сравнению с 2012 г. доходы выросли на 8,82% до 126 млрд 934 млн руб. (22-е место), расходы - на 12,23% до 132 млрд 909 млн руб. (65-е место).

В бюджете региона на 2017 г. запланирован дефицит в размере 5 млрд 918 млн руб., что на 0,95% меньше чем в 2015 г. Доходы, как ожидается, снизятся на 18,37% до 103 млрд 612 млн руб., расходы - на 17,59% до 109 млрд 530 млн.

Инвестиции в основной капитал края в 2015 г. составили 216 млрд 992 млн руб., что на 33,75% больше чем в 2012 г. По этому показателю регион переместился с 25-го места среди российских регионов на 18-е.

Согласно рейтингу российских регионов, подготовленному журналом "Профиль" по итогам 2016 г., Пермский край находится на 30-м месте по уровню жизни населения, на 34-м - по уровню экономического развития, на 82-м - по экономической динамике.

Социальная сфера

За время пребывания Виктора Басаргина на посту губернатора численность населения края незначительно увеличилась (на 0,08%) - с 2 млн 631 тыс. человек на 1 января 2012 г. до 2 млн 633 тыс. на аналогичную дату 2017 г. (и в 2012 г., и в 2017 г. - 17-е место в России). При этом рождаемость снизилась на 0,33% - с 38 тыс. 931 человека в 2012 г. до 38 тыс. 801 в 2015 г. В результате по этому показателю регион переместился с 14-го на 15-е место. Смертность за этот же период также немного сократилась (на 0,09%) - с 37 тыс. 453 человек в 2012 г. (71-е место) до 37 тыс. 418 в 2015 г. (73-е место). Уровень безработицы уменьшился на 1,5 процентных пункта - с 6,3% в 2012 г. до 4,8 в четвертом квартале 2016 г.

Размер среднемесячной заработной платы вырос на 29,33% по сравнению с 2012 г. и составил в 2015 г. 28 тыс. 222 руб. (37-е место среди российских регионов в 2012 г., 34-е - в 2015 г.). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 32,43% до 11 тыс. 941 руб. (32-е место в 2012 г.; 30-е - в 2015 г.).

С 2012 г. по 2015 г. общее число преступлений в Пермском крае уменьшилось на 9,38% - с 64 тыс. 259 до 58 тыс. 231. Место региона среди субъектов РФ по этому показателю не изменилось (76-е).

Рейтинг губернатора

В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 г., Виктор Басаргин вошел в третью группу руководителей субъектов РФ (так называемый "средний рейтинг"). Занял предпоследнее - 84-е место, получив 43 балла.