Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев назвал доклад Amnesty International информационной кампанией против властей Сирии

Политика
7 февраля, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ранее, как сообщили СМИ, правозащитная организация обнародовала доклад, в котором утверждается, что в сирийской военной тюрьме Сайедная в течение нескольких лет были повешены тысячи заключенных
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Доклад Amnesty International о якобы имевших место массовых казнях в сирийских тюрьмах является частью информационной кампании против руководства Сирии, которому тем не менее следует допустить экспертов в места лишения свободы, чтобы снять или откорректировать предъявленные обвинения. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее, как сообщили СМИ, правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад, в котором утверждается, что в сирийской военной тюрьме Сайедная в течение нескольких лет были повешены тысячи заключенных.

Смотрите также
Тюрьме Сайедная, Сирия
Депутат посоветовал сотрудникам Amnesty International посетить тюрьмы в САР

Сенатор отметил, что в тексте доклада не хватает конкретики, кроме того, "недостаточно выводов одной организации, основанных на показаниях не названных поименно источников", считает он. "Мне этот доклад представляется частью информационной кампании, которая продолжается в отношении властей Сирии и которая в свое время, в 2011 году, спровоцировала в этой стране гражданскую войну", - заявил сенатор.

Парламентарий советует властям Сирии в "пределах действующего законодательства обеспечить доступ для общественности и экспертов в соответствующие места пенитенциарной системы с тем, чтобы, пока эта кампания не приобрела необратимый характер, на ранних подступах снять или хотя бы откорректировать те серьезные обвинения", которые содержатся в докладе правозащитников.

При этом сенатор допустил, что в Сирии есть проблемы с демократией, однако они не носят такого "чудовищного характера", как утверждают авторы доклада Amnesty International. Кроме того, он напомнил слова президента Сирии Башара Асада, сказанные им в декабре 2016 года членам делегации Совфеда о том, что никакой режим не сможет долго продержаться на одних лишь репрессиях. "Асад не удержался бы в условиях гражданской войны и при наличии вооруженной оппозиции во власти, если бы он не опирался на серьезную поддержку со стороны общества", - подчеркнул Косачев.

Глава международного комитета уверен, что власти Сирии "заинтересованы в том, чтобы давать отпор информационным атакам". "Я убежден, что это в интересах Сирии, надеюсь, что у сирийских властей будет достаточно контраргументов, чтобы эти информационные атаки отбить", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
2
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
3
Трамп заявил, что пресса несправедливо упрекает его в благосклонном отношении к РФ
4
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
7
Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"
Темы дня
Реклама