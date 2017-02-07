Железная дорога привела замминистра транспорта в Бурятию

На встрече с Алексеем Цыденовым в Кремле президент России выразил надежду, что чиновник, курировавший в Минтрансе железнодорожную отрасль, за время работы в Москве не утратил связи с регионами и хорошо знаком с региональной повесткой. Цыденов это подтвердил, "поскольку железная дорога есть в большинстве регионов". Примечательно, что родной город Цыденова - Петровск-Забайкальский - находится не более чем в 200 км от столицы Бурятии, Улан-Удэ.

Начинал простым бухгалтером

40-летний чиновник Минтранса никогда не был публичной фигурой, но сделал очень успешную карьеру, став заместителем министра транспорта уже в 35 лет.

Фактически весь его профессиональный путь связан с железной дорогой: в 1998 году он окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности "Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте", а в 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.

Трудовую деятельность Цыденов начал на Дальнем Востоке. После окончания университета он устроился в ГУП "Дальневосточная железная дорога". Начал с позиции обычного бухгалтера, а через три года уже возглавлял отдела маркетинга и договорной работы этого предприятия. Затем Цыденов ненадолго перешел в бизнес во времена создания первых компаний-операторов частного парка: в 2002-2004 гг. являлся генеральным директором ООО "Дальнефтетранс", в 2004-2006 гг. - генеральным директором ОАО "Дальневосточная транспортная группа".

Путь до замминистра

В 2006 году Цыденов пришел в Министерство транспорта, где до 2009 года был заместителем директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта. В 2009-2012 гг. был начальником отдела, заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, в 2012 году стал руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Знаю Алексея Самбуевича достаточно хорошо, могу с уверенностью сказать, что он высокопрофессиональный и грамотный руководитель. Работая вместе не один год, много раз убеждался в его компетентности при решении сложных задач Максим Соколов министр транспорта РФ

В июне 2012 года стал заместителем министра транспорта РФ - к слову, самым молодым из семи замов Максима Соколова. На этом посту курировал вопросы железнодорожного транспорта, науки, наземного использования системы ГЛОНАСС, развития высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Это стратегически важные для Минтранса направления – ведь с 1 января 2017 года аппараты "ЭРА-ГЛОНАСС" устанавливаются на все производимые в России транспортные средства, а для этого нужно было проделать масштабную подготовительную работу. Что касается строительства ВСМ Москва-Казань, то на сегодняшний день это крупнейший в стране инфраструктурный проект в сфере железнодорожных перевозок.

Грамотный руководитель

Министр транспорта РФ Максим Соколов отзывается о Цыденове как о профессионале высокого класса.

"Знаю Алексея Самбуевича достаточно хорошо, могу с уверенностью сказать, что он высокопрофессиональный и грамотный руководитель. Работая вместе не один год, много раз убеждался в его компетентности при решении сложных задач. Будучи заместителем министра транспорта РФ он был моим надежным другом и товарищем, которым надеюсь и останется. Уверен, что на вверенном ему посту сможет реализовать свой большой потенциал на благо и процветание Республики Бурятия и России в целом", - отмечает Соколов.

Развитие Бурятии - в туризме и сельском хозяйстве

У республики есть объективные преимущества, заявил Цыденов во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. В первую очередь, это перспективы развития туризма. Назвал он и другие факторы, которые можно использовать для более активного развития экономики региона: "Это большой запас востребованных полезных ископаемых, хорошее географическое положение в части приближенности к странам АТР, перспективные рынки. Хороший потенциал у сельского хозяйства, с точки зрения исторического опыта, в первую очередь это животноводство. Есть небольшое, но все-таки высокотехнологичное производство, которое в рамках импортозамещения и нынешних реалий тоже имеет достаточно уверенные перспективы".

Первые шаги на новом посту

По словам Цыденова, свою первостепенную задачу он видит в формировании занятости в республике. "То, что быстро, - это животноводство и туризм; с более длительными сроками - это развитие месторождений полезных ископаемых, там больше привязано все к транспортной инфраструктуре, к энергетической", - заявил он на встрече с президентом.

"Людям, безусловно, нужны хорошие дороги, хорошие условия жизни, дворы красивые, удобные, комфортные, социальная сфера (это медицина, образование). Есть определенные идеи - постараюсь реализовать", - заверил Цыденов главу государства.

"Свежая кровь" и "новый импульс"

Цыденов отражает запрос на свежую кровь, новый импульс развития республики и будет олицетворять собой эффективного, амбициозного представителя новой президентской команды: людей с современными подходами, опытом работы и в регионах, и на федеральном уровне, прошедших школу кадрового резерва Михаил Виноградов. политолог, руководитель фонда "Петербургская политика"

Эксперты позитивно оценивают кадровое решение президента. "Я думаю, Цыденов отражает запрос на свежую кровь, новый импульс развития республики и будет олицетворять собой эффективного, амбициозного представителя новой президентской команды: людей с современными подходами, опытом работы и в регионах, и на федеральном уровне, прошедшими школу кадрового резерва – тех, кого принято называть профессиональными технократами", - сказал в интервью ТАСС политолог, руководитель фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Отдельно отмечается, что Цыденов родился в городе Петровск-Забайкальский на границе Читинской области и Бурятии.

"Сейчас у Цыденова задача вписаться в политическую систему республики и выиграть выборы, - отметил в интервью ТАСС доктор социологических наук, профессор Бурятского госуниверситета Эрдэм Дагбаев. – Преимущества Цыденова - это, безусловно, то, что он этнический бурят, а так же его опыт работы. Он занимал достаточно высокую должность в системе исполнительной власти. Это гарантированная поддержка центра, это позитивный фактор для всех".

Наследие прежнего губернатора

Оценивая 10 лет, которые регионов управлял предыдущий губернатор Вячеслав Наговицын, эксперты отмечают, что социально-экономическая и межнациональная ситуация в республике довольно стабильная, а в экономике были как успехи, так и неудачи.

Так, политолог Евгений Минченко заслугой Наговицына считает отсутствие существенных национальных конфликтов в Бурятии с ее населением в 980 тыс. человек, из которых около 30% - буряты, 66% - русские. "В регионе в плане межнациональных отношений значимых конфликтов не было, что выделяет Бурятию на фоне других национальных республик", - отметил Минченко.

В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов назвал уход Наговицына предсказуемым: "Он испортил отношения с ключевыми игроками в регионе, с местным Ростехом, Росатомом". Одной из неудач Наговицына он назвал проект Особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань", реализация которого началась в 2007 году. В 2010 году была введена первая очередь инфраструктуры, спустя шесть лет в федеральном центре ОЭЗ признали неэффективной, сейчас идет процесс передачи турзоны с уже построенной частично инфраструктурой под управление республики.

"Проект очень громко заявлялся, говорилось о том, что это будет практически "туристическая Мекка". И когда "Байкальская гавань" оказалась нереализованной, многие жители региона восприняли это болезненно", - сказал эксперт. "Сокращение субсидий со стороны федерального центра, общая экономическая ситуация отразились на уровне жизни региона. И первым, кого в этом винят люди становится глава региона, вспоминают все неудачи, и не вспоминают, сколько новых объектов за это время было построено, сколько было отремонтировано старых дорог и построено новых", - говорит как Хотя за это время были построено много других объектов, ремонт и строительство дорог. Но это не вспоминается, так как явные промахи больше видно на фоне ухудшающейся ситуации", - сказал эксперт.

"Это были непростые годы"

Сам Вячеслав Наговицын, подводя итоги своей деятельности, отметил, что "это были не самые простые годы, мы два кризиса прошли, но, тем не менее, работали над задачами, которые были поставлены в 2007 году".

Из достижений руководства области Наговицын назвал появление на севере Бурятии крупного предприятия по добыче урана "Хиагда", крупного свинокомплекса "Восточно-Сибирский".

"Спасен от банкротства Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, мы вывели на мировую арену "Байкальскую лесную компанию", 100% продукции которой реализуется на экспорт, - напомнил Наговицын. – Находившийся до этого 10 лет в удручающем положении Улан-Удэнский авиазавод сейчас крепко встал на ноги, расширяет линейку продукции и модернизируется".

Бывший глава региона отметил что за 10 лет было построено более 30 школ и столько же детсадов, в районах республики отремонтировали 228 домов культуры, возведены шесть ФСК, построены новые мосты через реки Селенга и Баргузин, построены несколько новых автодорог к Байкалу, запущен четвертый энергоблок на Гусиноозерской ГРЭС, обновлены корпуса Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко, Детской республиканской клинической больницы, а поток туристов в республику достиг одного миллиона в год.

Ксения Алейникова, Алексей Стрелец