Песков: никаких согласований позиций с Москвой перед разговором Трампа и Эрдогана не было

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. РФ не комментирует телефонный разговор президентов Турции и США - Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, никакие его темы заранее с Москвой не проговаривались. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не можем никак комментировать контакты третьих стран, и вряд ли можно говорить о том, что кто-то должен заранее ставить в известность Москву о таких контактах, это абсолютно не входит в дипломатическую практику", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, согласовывались ли с Москвой какие-либо позиции перед этим телефонным разговором, Песков подчеркнул, что "никаких проговоров не было". "Обычно это и не делается, у всех же есть свои двусторонние отношения", - заключил Песков.

Во вторник президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели первый телефонный разговор после вступления нового американского лидера в должность.