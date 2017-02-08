СМИ: Трамп и Эрдоган провели первый телефонный разговор

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел первый телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в среду сообщило Anadolu Ajansı со ссылкой на источник в аппарате турецкого президента.
По информации газеты Daily Sabah, разговор начался в 00:05 по местному времени (совпадает с московским), продлился 45 минут и прошел в "позитивном" ключе. Информации о затронутых в беседе вопросах не приводится.
Ранее пресс-служба США сообщила, что президент США запланировал разговор с Эрдоганом на это время, при этом отмечалось, что помимо этого у Трампа намечена беседа по телефону с председателем правительства Испании Марианом Рахоем.