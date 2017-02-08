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СМИ: Трамп и Эрдоган провели первый телефонный разговор

Международная панорама
8 февраля, 2:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Информации о затронутых в беседе вопросах не приводится
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Alex Brandon

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел первый телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в среду сообщило Anadolu Ajansı со ссылкой на источник в аппарате турецкого президента.

По информации газеты Daily Sabah, разговор начался в 00:05 по местному времени (совпадает с московским), продлился 45 минут и прошел в "позитивном" ключе. Информации о затронутых в беседе вопросах не приводится.

Ранее пресс-служба США сообщила, что президент США запланировал разговор с Эрдоганом на это время, при этом отмечалось, что помимо этого у Трампа намечена беседа по телефону с председателем правительства Испании Марианом Рахоем.

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Персоны
Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
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