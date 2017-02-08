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Памфилова в пятницу обсудит с Неверовым грядущие региональные выборы

Политика
8 февраля, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Председатель Центризбиркома России ранее начала серию встреч с лидерами парламентских партий, побеседовав с главой ЛДПР Владимиром Жириновским
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в пятницу, 10 февраля, встретится с секретарем Генерального совета "Единой России" Сергеем Неверовым, чтобы обсудить вопросы подготовки к предстоящим выборам в единый день голосования. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Основная тема - подготовка к предстоящему единому дню голосования в 2017 году", - говорится в сообщении.

7 февраля Памфилова начала серию встреч с лидерами парламентских партий, побеседовав с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Она подчеркнула, что Центризбиркому важно услышать пожелания партий и проговорить с ними "целый ряд вопросов, связанных с единым днем голосования и президентской кампанией".

Это, по словам Памфиловой, необходимо для того, чтобы выборы, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября и в марте 2018 года, когда изберут президента, "прошли нормально, достойно, вызывали доверие у людей" и политиков.

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Неверов, Сергей Иванович Памфилова, Элла Александровна
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