Глава Российско-иранского совета: вбить клин между Россией и Ираном невозможно

ТЕГЕРАН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Двусторонние отношения России и Ирана скреплены общими интересами и никакой внешний игрок не сможет помешать их развитию. Об этом заявил ТАСС председатель Российско-иранского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Владимир Обыденов, комментируя публикации в американских СМИ о намерении официального Вашингтона внести раскол в военный и дипломатический альянс между Москвой и Тегераном.

"В свете растущих торгово-экономических взаимоотношений между Россией и Ираном в самых различных областях, в том числе нефтегазовой отрасли, железнодорожном транспорте, энергетике, машиностроении, такое намерение на сегодняшний день представляется невыполнимым. Россия начала получать из Ирана большое количество товаров, растет российский экспорт в Иран, получила развитие туриндустрия. Мы - близкие соседи, и у нас достаточно много общих интересов", - подчеркнул глава Российско-иранского делового совета.

Среди таких интересов он назвал выполнение условий соглашения по иранской ядерной программе, функционирование транспортного коридора "Север-Юг", согласование совместной нефтегазовой стратегии. "Эти процессы на сегодняшний день остановить невозможно. Вбить клин между нашими странами не получится", - убежден Обыденов.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможности расколоть военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном. Цель двоякая - постараться в сжатые сроки положить конец конфликту в Сирии и придать импульс борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Если есть "клин", который можно вбить между Россией и Ираном, то мы стремимся изучить такую возможность", - приводит издание слова одного из источников.