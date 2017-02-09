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Глава Российско-иранского совета: вбить клин между Россией и Ираном невозможно

Политика
9 февраля, 12:17 дата обновления: 9 февраля, 12:21 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Владимир Обыденов отметил, что у стран "достаточно много общих интересов"
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ТЕГЕРАН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Двусторонние отношения России и Ирана скреплены общими интересами и никакой внешний игрок не сможет помешать их развитию. Об этом заявил ТАСС председатель Российско-иранского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Владимир Обыденов, комментируя публикации в американских СМИ о намерении официального Вашингтона внести раскол в военный и дипломатический альянс между Москвой и Тегераном.

"В свете растущих торгово-экономических взаимоотношений между Россией и Ираном в самых различных областях, в том числе нефтегазовой отрасли, железнодорожном транспорте, энергетике, машиностроении, такое намерение на сегодняшний день представляется невыполнимым. Россия начала получать из Ирана большое количество товаров, растет российский экспорт в Иран, получила развитие туриндустрия. Мы - близкие соседи, и у нас достаточно много общих интересов", - подчеркнул глава Российско-иранского делового совета.

Среди таких интересов он назвал выполнение условий соглашения по иранской ядерной программе, функционирование транспортного коридора "Север-Юг", согласование совместной нефтегазовой стратегии. "Эти процессы на сегодняшний день остановить невозможно. Вбить клин между нашими странами не получится", - убежден Обыденов.

Ранее  газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможности расколоть военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном. Цель двоякая - постараться в сжатые сроки положить конец конфликту в Сирии и придать импульс борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Если есть "клин", который можно вбить между Россией и Ираном, то мы стремимся изучить такую возможность", - приводит издание слова одного из источников.

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