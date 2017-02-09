Врио главы Пермского края назначил экс-советника Басаргина полпредом в заксобрании региона

ПЕРМЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова, являвшегося советником экс-главы региона Виктора Басаргина, полномочным представителем губернатора в законодательном собрании края. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы региона.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение о назначении с 9 февраля советника главы региона Анатолия Маховикова полномочным представителем губернатора в краевом законодательном собрании", - сообщили в пресс-службе.

После отставки Басаргина 6 февраля автоматически прекратились полномочия его советника Маховикова. 8 февраля Решетников сделал первые кадровые перестановки в правительстве, поставив на пост вице-премьера - руководителя аппарата правительства соратника из департамента экономической политики Москвы Елену Лопаеву. Ранее этот пост занимала Елена Абузярова.

7 февраля Решетников сообщил журналистам, что возглавил правительство региона и что каких-либо "кардинальных решений по кадровому составу не будет". Ранее в интервью телеканалу "Россия 24" Решетников заявил, что его новая команда будет формироваться из членов старой администрации и новых сотрудников, с которыми он работал в Москве. "Много выходцев из Перми сейчас успешно работают в Москве и состоялись как специалисты по очень разным направлениям. С кем-то из них я буду вести переговоры, но самая большая кузница кадров - сам Пермский край", - сказал Решетников.

6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин сообщил о намерении досрочно сложить полномочия и не баллотироваться на новый срок. Полномочия Басаргина завершались в мае. Президент РФ Владимир Путин принял отставку Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова. Выборы нового главы региона пройдут в единый день голосования, 10 сентября.