Лавров 16-17 февраля примет участие во встрече глав МИД "двадцатки" в Бонне

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 16-17 февраля примет участие во встрече министров иностранных дел "двадцатки" в Бонне. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Дискуссию в Бонне предлагается сосредоточить на проблематике мира и безопасности, включая предотвращение конфликтов, вопросах реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, сотрудничества с Африкой", - сказала дипломат.