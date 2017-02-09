Лавров 16-17 февраля примет участие во встрече глав МИД "двадцатки" в Бонне

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 16-17 февраля примет участие во встрече министров иностранных дел "двадцатки" в Бонне. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Дискуссию в Бонне предлагается сосредоточить на проблематике мира и безопасности, включая предотвращение конфликтов, вопросах реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, сотрудничества с Африкой", - сказала дипломат.