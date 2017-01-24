Шерпа РФ в G20: страны "двадцатки" сомневаются в достижении цели по росту к 2018 году

Светлана Лукаш: работа "двадцатки" глубже, чем политические веянияПерейти в раздел Интервью
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Страны "Группы двадцати" (G20) сомневаются в достижении цели по совокупному росту экономик стран "двадцатки" на 2% к 2018 г., поскольку заявленные структурные реформы или меры по поддержке занятости не дадут быстрого эффекта, заявила в интервью ТАСС шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
Лидеры стран "двадцатки" поставили на саммите группы в Австралии 2014 г. амбициозную цель - увеличить валовой внутренний продукт (ВВП) стран группы к 2018 г. как минимум на 2%, что должно соответственно увеличить объем мировой экономики на более чем $2 трлн и привести к созданию миллионов рабочих мест. Этот рост должен стать результатом структурных реформ в странах организации и других мер, которые каждая страна определяет индивидуально.
"Поскольку это одна из главных задач, она обсуждается наиболее остро. Присутствует некий скептицизм в отношении достижимости этой цели к поставленному сроку", - заявила Лукаш.
В ходе заседаний стран "двадцатки" лидеры входящих в нее стран обсуждают общие цели в экономике и социальной политике и возможные меры их достижения, которые фиксируются в коммюнике саммита. Невыполнение заявленных целей по росту может стать предметом острой дискуссии в ходе председательства Германии в организации, которое началось 30 ноября 2016 г. и пройдет под лозунгом "Формируя взаимосвязанный мир".
Для России "двадцатка" является приоритетной площадкой для взаимодействия с другими странами после того, как сотрудничество с развитыми странами в рамках "восьмерки" (G8) прекратилось на фоне событий на Украине. В "двадцатку" кроме развитых стран входят крупнейшие развивающиеся экономики: Китай, Индия, Бразилия, Турция и Саудовская Аравия.
Встреча министров финансов и глав центральных банков стран "двадцатки" пройдет в марте в Германии. Тогда же шерпы стран-членов организации начнут подготовку встречи лидеров. Лукаш подчеркнула, что ясность в отношении возможности реализации целей по росту, скорее всего, уже наступит в марте 2017 г.
"Пока можно сказать, что мы прошли только половину пути. Медленно это или быстро - сказать сложно", - рассуждает Лукаш.
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план действий, реализация которого позволит уже в начале следующего президентского срока выйти на темпы экономического роста выше 3% с близких к нулевым в этом году. Российское правительство должно разработать этот план к марту 2017 г.
По словам шерпы, одна из проблем это методология, по которой международные организации будут считать вклад каждой из стран в достижение цели. Кроме этого, многие заявленные структурные реформы не могут дать немедленный эффект.
"Все заявленные цели - это, прежде всего, структурные реформы, которые имеют отложенный эффект. Нельзя немедленно получить результат от реализации мер в сфере повышения занятости населения или расширения торговой системы. Но даже если будет небольшая, может быть, задержка, эффект от них все равно будет и, возможно, даже превысит ожидания", - сказала Лукаш.