Посол РФ: Москва и Каир ведут диалог по широкой номенклатуре военной техники

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество России с Египтом развивается успешно. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко.
"Наше военно-техническое сотрудничество с Египтом развивается успешно, - отметил дипломат. - Осуществляются поставки вооружения и военной техники на основе заключенных контрактов. Ведется диалог в отношении широкой номенклатуры военной техники, которая может понадобиться Египту в оборонительных целях".
Кирпиченко заметил также, что "о конкретных видах вооружений соответствующие ведомства двух стран решили комментариев в СМИ не давать, в этом нет никакой необходимости".
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.