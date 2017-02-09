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Посол РФ: Москва и Каир ведут диалог по широкой номенклатуре военной техники

Политика
9 февраля, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Сергей Кирпиченко отметил, что "о конкретных видах вооружений соответствующие ведомства двух стран решили комментариев в СМИ не давать, в этом нет никакой необходимости"
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество России с Египтом развивается успешно. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко.

"Наше военно-техническое сотрудничество с Египтом развивается успешно, - отметил дипломат. - Осуществляются поставки вооружения и военной техники на основе заключенных контрактов. Ведется диалог в отношении широкой номенклатуры военной техники, которая может понадобиться Египту в оборонительных целях".

Кирпиченко заметил также, что "о конкретных видах вооружений соответствующие ведомства двух стран решили комментариев в СМИ не давать, в этом нет никакой необходимости".

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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