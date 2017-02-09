Посол РФ: политическая обстановка в Египте стабилизировалась

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Политическая обстановка в Египте в настоящее время достаточно стабильна. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко.
"Политическая обстановка в Египте в настоящее время достаточно стабильна", - отметил дипломат. Он признал, что "страна сталкивается с серьезными вызовами, прежде всего с опасными вылазками террористов на Синае и в некоторых других районах". "Однако правоохранительные структуры дают им надлежащий отпор", - подчеркнул дипломат.
"В отношении "Братьев-мусульман" (запрещенное в РФ исламистское движение) большинство египетских политологов исходит из того, что это движение никогда не смирится с потерей власти, - отметил посол РФ. - Эта проблема затрудняет достижение цели национального примирения в стране".
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.