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Лавров: РФ и Грузия не наладят работу по введению безвизового режима без дипотношений

Политика
10 февраля, 0:14 UTC+3 МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
По словам главы российского МИД, Москва остается открытой для совместной всесторонней проработки связанных с этим процессом вопросов
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия и Грузия не смогут наладить масштабную работу по введению безвизового режима при отсутствии дипломатических отношений. Об этом в интервью газете "Известия" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Грузия отменила визовый режим для Евросоюза еще в 2006 году, однако лишь спустя шесть лет Брюссель согласился начать переговоры о визовой либерализации для грузинских граждан. "Был составлен подробный план действий, предусматривавший среди прочего и корректировку национального законодательства, о выполнении которого Грузия регулярно отчитывалась. Несколько лет Брюссель систематически и кропотливо работал с Тбилиси по линии законодателей, внешнеполитических ведомств, других профильных органов исполнительной власти, - отметил министр. - И только сейчас этот процесс приближается к завершению".

"Подобную масштабную работу между Россией и Грузией нереально наладить в отсутствие дипломатических отношений, разорванных режимом Михаила Саакашвили, - подчеркнул Лавров. - Президент России Владимир Путин заявил, что возможность введения безвизового режима с Грузией на взаимной основе не исключается. Мы остаемся открытыми для совместной всесторонней проработки связанных с этим вопросов".

Как напомнил министр, в декабре 2015 года Москва существенно либерализовала порядок въезда для граждан Грузии. "Сегодня они могут без ограничений посещать нашу страну по приглашению частного лица, организации или постоянно проживающего иностранца, - обратил внимание глава МИД РФ. - За прошлый год число виз, выданных нашей Секцией интересов в Тбилиси, почти удвоилось".

Лавров также сообщил о готовящихся в настоящее время визовых упрощениях для экипажей самолетов, выполняющих рейсы между двумя странами.

Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны в сентябре 2008 года по грузинской инициативе в связи с признанием Москвой Абхазии и Цхинвальского региона. Визовый режим между Грузией и РФ был введен в 2000 году. В марте 2012 года Грузия отменила для всех граждан РФ визовый режим въезда.

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