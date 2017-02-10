Почти 4 тыс. сирийцев получили около 5,5 т российской помощи за сутки

ХМЕЙМИМ (Сирия), 10 февраля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии сообщил о проведении в течение суток восьми гуманитарных акций в городе Алеппо (6), населенного пункта Эль-Млеха провинции Дамаск (1) и Арамо провинции Латакия (1).

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В Алеппо (в районах Шейх-Таха, Кади-Аскар и Шейх-Максуд, в школе в районе Ас-Сукари, в мечети в районе Аль-Хамадания 4 и на площади у госпиталя Дар-Аль-Шифа в районе Аш-Шаар) мирным жителям передано 3,74 тонны хлеба.

Жителям населенного пункта Эль-Млеха провинции Дамаск передано 400 продуктовых наборов.

Учащимся школы имени Хасана Эскандера в населенном пункте Арамо провинции Латакия переданы детские рюкзаки с подарками и школьными принадлежностями - 100 шт.

За сутки гуманитарную помощь получили 3,9 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,44 тонны.

Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,6 тонн гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.