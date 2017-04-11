Захарова: заявление Тиллерсона по Сирии не рассматривается как ультиматум

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии, сделанное перед его первым визитом в Россию, не рассматривается как ультиматум. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

"Я не думаю, что это ультиматум, я рассматриваю это как политическое заявление, как "игру мускулами" перед началом переговоров. Это вполне в русле подходов Вашингтона - причем, думаю, при многих администрациях - к началу международного переговорного процесса", - сказала она, добавив, что для демонстрации "собственного величия" Соединенным Штатам стоит проявить себя "примером мирного урегулирования хотя бы одного кризиса".

Рекс Тиллерсон прибыл в Россию 11 апреля. Центральным пунктом его переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, как ожидается, станет сирийский кризис. По мнению главы Госдепа, Россия должна сделать выбор между солидарностью с демократическими странами Запада и поддержкой президента Сирии Башара Асада. "Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может сыграть в этом важную роль. Или же Россия сохранит союз (с Асадом), что, по нашему мнению, не соответствует ее интересам", - сказал Тиллерсон по итогам переговоров с главами МИД стран G7.