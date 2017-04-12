Захарова назвала безответственными заявления США о роли РФ в инциденте в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Заявления США о том, что России было известно о якобы имевшей место химической атаке в Хан-Шейхуне, являются безответственными и неконструктивными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как это можно комментировать? Такие новости, вот эти "фейки", заставляют комментировать их в том же русле", - отметила она.

"Возможно, это именно за океаном знали о готовящейся террористами провокации, поэтому заранее навели прицелы своих крылатых ракет на сирийский аэродром "Шайрат"?", - продолжила Захарова. - Так мы будем вести полемику или же в конструктивном русле? Будем ли мы задействовать СМИ, разрушая их до основания этими фейками, или же придем к пониманию необходимости ответственного подхода к решению перезревших международных проблем?"

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб после авиаудара сирийских или российских самолетов от отравления "токсичным газом" погибли десятки мирных жителей. Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.

По словам неназванных официальных лиц США в американской печати, Москва была осведомлена о намерении Дамаска применить боевые отравляющие вещества в провинции Идлиб.