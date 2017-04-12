Россия поддерживает обращение Дамаска о направлении в Сирию миссии ОЗХО

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия поддерживает обращение Дамаска в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о направлении в Сирию представительной международной группы со сбалансированным кадровым составом, который необходим для того, чтобы относиться с доверием к выводам такой миссии. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Михаил Ульянов.

"Дамаск проявил максимальную открытость и кооперабельность, - отметил он. - Мы это обращение целиком поддерживаем и считаем, что это единственный путь вперед. Правда, пока готовности со стороны наших западных партнеров воспользоваться конструктивной позицией Дамаска мы не наблюдаем".

ОЗХО бездействует

ОЗХО до сих пор не предприняла никаких реальных шагов по расследованию инцидента в районе сирийского населенного пункта Хан-Шейхун, заявил Ульянов.

"За восемь дней, прошедших с момента происшествия, никаких реальных шагов с целью проведения расследования со стороны ОЗХО предпринято не было, - отметил он. - Было лишь объявлено, что миссия ОЗХО по установлению фактов приступила к сбору всей доступной информации, а это, как мы понимаем, опять предполагает только сбор информации через интернет и опрос свидетелей на территории одной из соседних стран. Иначе, как профанацией, такую работу назвать нельзя. Необходимо реальное, серьезное, высококвалифицированное и полноценное расследование, прежде всего непосредственно на месте предполагаемого инцидента".

Дамас и оппозиция требуют расследования

Представитель МИД РФ отметил, что бездействие ОЗХО и западных партнеров на фоне требований Дамаска и оппозиции о проведении расследования инцидента в Хан-Шейхуне непосредственно на месте вызывает большие вопросы.

"Главный координатор сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Рияд Хиджаб обратился в ООН с просьбой о проведении тщательного расследования и выразил готовность оказать содействие в его проведении, - отметил Ульянов. - Ясно, что это должно предполагать в том числе содействие в предоставлении свободного и безопасного доступа к месту предполагаемого инцидента. Иными словами, мы имеем уникальную ситуацию, когда и официальный Дамаск, и оппозиция требуют расследования на месте. В этих условиях бездействие со стороны ОЗХО и нежелание со стороны западных партнеров предпринимать в этой связи какие-либо практические шаги вызывают очень большие вопросы".