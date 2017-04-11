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ООН разъяснила порядок расследования предполагаемой химической атаки в Сирии

Международная панорама
11 апреля, 22:06 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Если факт применения отравляющих веществ будет подтвержден, Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химатак начнет работу по установлению ответственных за инцидент
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ООН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали изучать информацию о химической атаке, предположительно совершенной в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля, и делать однозначные выводы по инциденту пока рано. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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Он пояснил, что если факт боевого применения отравляющих веществ будет подтвержден, то Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак (СМР) начнет работу по установлению ответственных за инцидент.

"Миссия по установлению фактов ОЗХО (МУФ) в настоящий момент собирает и анализирует информацию", - отметил Дюжаррик. По его словам, "как только эксперты смогут подтвердить, что было применено химическое оружие, к работе приступит Совместный механизм". "Но для этого пока еще рано", - отметил представитель генсека. Он сослался на резолюции Совета Безопасности 2235 и 2319, в соответствии с которым СМР уполномочен проводить расследование только тех инцидентов, "в которых Миссия по установлению фактов подтвердила применение химикатов в качестве оружия".

Комментируя обсуждение в Совбезе проекта резолюции по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне, Дюжаррик дал понять, что в распоряжении ООН и ОЗХО уже имеются все необходимые инструменты для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Он напомнил о том, что МУФ уполномочена определять, применялись ли отравляющие вещества, в то время как СМР занимается поиском ответственных за подобные атаки.

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли десятки мирных жителей. Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие "токсичный газ". Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

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