ООН разъяснила порядок расследования предполагаемой химической атаки в Сирии

ООН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали изучать информацию о химической атаке, предположительно совершенной в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля, и делать однозначные выводы по инциденту пока рано. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он пояснил, что если факт боевого применения отравляющих веществ будет подтвержден, то Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак (СМР) начнет работу по установлению ответственных за инцидент.

"Миссия по установлению фактов ОЗХО (МУФ) в настоящий момент собирает и анализирует информацию", - отметил Дюжаррик. По его словам, "как только эксперты смогут подтвердить, что было применено химическое оружие, к работе приступит Совместный механизм". "Но для этого пока еще рано", - отметил представитель генсека. Он сослался на резолюции Совета Безопасности 2235 и 2319, в соответствии с которым СМР уполномочен проводить расследование только тех инцидентов, "в которых Миссия по установлению фактов подтвердила применение химикатов в качестве оружия".

Комментируя обсуждение в Совбезе проекта резолюции по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне, Дюжаррик дал понять, что в распоряжении ООН и ОЗХО уже имеются все необходимые инструменты для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Он напомнил о том, что МУФ уполномочена определять, применялись ли отравляющие вещества, в то время как СМР занимается поиском ответственных за подобные атаки.

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли десятки мирных жителей. Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие "токсичный газ". Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.