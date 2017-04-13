Встреча глав МИД РФ и Сирии в Москве. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем проведут 13 апреля переговоры в Москве.
Как ожидается, основной темой встречи будет вопрос о минимизации последствий ракетного удара США по сирийскому аэродрому Шайрат.
Встреча Лаврова и Муаллема проходит за день до трехсторонних переговоров глав МИД РФ, Сирии и Ирана. Ее главной темой, как сообщила ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, станет координация усилий с целью не допустить дальнейшего ухудшения обстановки в САР "в условиях вооруженной агрессии США против Дамаска".