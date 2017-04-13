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Встреча глав МИД РФ и Сирии в Москве. Видеотрансляция

Политика
13 апреля, 19:41 дата обновления: 13 апреля, 20:11 UTC+3
Сергей Лавров и Валид Муаллем, в частности, обсудят обстановку в Сирии после удара США по авиабазе Шайрат
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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и министр иностранных дел России Сергей Лавров

© Артем Коротаев/ТАСС

Трансляция Ruptly

Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем проведут 13 апреля переговоры в Москве.

Как ожидается, основной темой встречи будет вопрос о минимизации последствий ракетного удара США по сирийскому аэродрому Шайрат.

Встреча Лаврова и Муаллема проходит за день до трехсторонних переговоров глав МИД РФ, Сирии и Ирана. Ее главной темой, как сообщила ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, станет координация усилий с целью не допустить дальнейшего ухудшения обстановки в САР "в условиях вооруженной агрессии США против Дамаска".

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Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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