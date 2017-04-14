Песков: Россия против бездоказательных обвинений по инциденту в Идлибе

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. РФ не пытается быть адвокатом кого-либо по инциденту с химоружием в провинции Идлиб, но против обвинений без доказательств, выдвинутых против президента Сирии Башара Асада.

"Мы же заранее не исключаем никакой возможности, и мы не пытаемся быть чьим-то адвокатом. Мы настаиваем лишь на том, что нельзя обвинять кого-то, не проводя соответствующего разбирательства. Это очень опасные прецеденты с точки зрения международного права и правоприменения", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, якобы имеющиеся доказательства причастности Дамаска к химической атаке никто так и не представил. "Никто не видел никаких материалов. На самом деле весьма скромно упоминают о наличии якобы каких-то доказательств. Но в основном все говорят, что это доказательства о том, что имело место применение химических отравляющих веществ", - обратил внимание представитель Кремля, отметив, что все сходятся в том, что сам факт применения таких веществ имел место. "Спор-то ведется относительно того, кто применял", - заключил пресс- секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, имеет ли Россия какие-либо доказательства по ситуации с химоружием в Идлибе, Песков отметил, что "у нас есть информация, которой обладают наши военные". "Согласитесь, что они обладают гораздо развитой инфраструктурой и более развитым присутствием в Сирии, нежели другие страны. У них есть своя точка зрения, которая была ими озвучена; опять же, мы никого не принуждаем к тому, чтобы так вот на слово нам верить, мы говорим, что все равно необходимо провести тщательное международное расследование", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По мнению Пескова, использование бездоказательных обвинений является предтечей кризисных явлений в двусторонних отношениях. "Очень много происходит лжи, очень много происходит клеветы", - сказал представитель Кремля.

В качестве еще одного примера он привел ситуацию с обвинениями в адрес РФ в якобы причастности к кибератакам на избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона. " На чем основываются эти (обвинения)? Я убежден, что члены избирательного штаба Макрона не смогут сформулировать, на чем основываются их обвинения - просто на том, что Россия должна быть виноватой во всем? Абсурдный, совершенно подход; говорить публично озвучивать такие обвинения - не профессионально, это не дружелюбно по отношению к России, это по русофобски; и, к сожалению, таких прецедентов становится все больше и больше. Здесь единственное, что остается, это неустанно разъяснять беспочвенность такой линии и бесперспективность", - сказал Песков.