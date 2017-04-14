РФ надеется, что расследование в Идлибе начнется не позднее 22 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия надеется, что миссия международных экспертов по расследованию инцидента в Идлибе приступит к работе в Сирии не позднее 22 апреля.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на состоявшемся накануне внеочередном заседании Исполнительного совета ОЗХО. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

Дипломат отметил, что РФ и Иран выдвинули проект решения по созданию миссии экспертов, куда помимо сотрудников Миссии по установлению фактов ОЗХО, подобранных в соответствии с ооновским принципом справедливой географической представленности, могли бы войти и национальные эксперты ряда стран. "К примеру, это могли бы быть эксперты из России, Китая, США, Великобритании, Франции, Ирана, Швеции, Испании, Швейцарии и других государств", - сказал он.

"Для того чтобы успешно выполнить свою задачу по проведению расследования, международная миссия экспертов, хотели бы это особо подчеркнуть, должна выезжать непосредственно на места событий, работать строго по утвержденной в ОЗХО методологии с акцентом на сбор материальных свидетельств, а не опираясь лишь на домыслы из интернета и рассказы якобы свидетелей, опрашиваемых в соседней с Сирией стране", - обратил внимание Шульгин.

По его словам, в Москве не видят "препятствий для скорейшего начала расследования ввиду готовности сирийского правительства обеспечить свободный и безопасный доступ экспертов ОЗХО на авиабазу Шайрат". "В свою очередь государства, имеющие влияние на вооруженную сирийскую оппозицию, должны помочь решить вопрос с обеспечением скорейшей безопасной поездки в Хан-Шейхун", - заявил дипломат.

"После случившегося в Идлибе и грубого нарушения международного права со стороны США, вылившегося в агрессию против суверенной Сирии, дальнейшее промедление невозможно. С учетом этого мы хотели бы надеяться на принятие представленного решения Исполнительного совета с тем чтобы предложенная нами и иранцами миссия международных экспертов приступила к работе в Сирии не позднее 22 апреля", - подчеркнул российский постпред.