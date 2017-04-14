Палкин, Борцов и Аникеев стали лидерами по доходам среди депутатов Госдумы в 2016 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Представитель "Единой России" Андрей Палкин, заработавший почти 678,5 млн рублей, стал лидером по доходам среди депутатов Госдумы в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные деклараций о доходах и имуществе парламентариев за 2016 год.

Таким образом, доход Палкина, впервые избравшегося в Госдуму в 2016 году, сократился по сравнению с предыдущим годом почти на 800 млн рублей (перед избранием он указывал в декларации за 2015 год 1,475 млрд рублей). Между тем, в феврале этого года он подал заявление о банкротстве, чтобы получить рассрочку по уплате налогов.

Тогда политик пояснял ТАСС, что такая ситуация сложилась из-за необходимости прекратить предпринимательскую деятельность и избавиться от активов после получения думского мандата. 9 марта Арбитражный суд Архангельской области ввел в отношении Палкина процедуру реструктуризации долгов.

Топ самых преуспевающих депутатов

Единоросс Николай Борцов с почти 605 млн рублей (на 200 млн меньше, чем в прошлом году) занимает второе место, как и в 2016 году. Замкнул "тройку лидеров" еще один представитель парламентского большинства - "самый богатый депутат" 2014 и 2013 годов Григорий Аникеев, заработавший в прошлом году почти 528 млн рублей.

Однако если считать по совокупному семейному доходу, второе место принадлежит семье Александра Некрасова (КПРФ). Сам парламентарий задекларировал за прошлый год почти 5 млн рублей, а его супруга - 646 млн рублей.

Таким образом, среди депутатов Госдумы вновь не оказалось ни одного, кто за год заработал бы более 1 млрд рублей.

"Самый преуспевающий депутат" прошлого года единоросс Леонид Симановский в этом году опустился на четвертую строчку с 377 млн рублей (примерно в 2,5 раза меньше, чем в 2015 году), еще примерно 31 млн рублей добавила к семейному бюджету его супруга. Пятое место занял Антон Жарков ("Единая Россия") с 296 млн (почти втрое больше, чем годом ранее), еще 85 млн рублей заработала его жена.

На шестом месте - Владислав Резник, доход которого в 2016 году составил 323 млн рублей (в 4,5 раза больше, чем в 2015 году). Обладатель седьмого места по доходам Дмитрий Саблин указал в декларации 180 млн рублей, еще почти 128 млн получила супруга парламентария.

Еще два депутата от "Единой России" - Айрат Хайруллин и Андрей Скоч - расположились соответственно на восьмом и девятом месте с примерно 280 млн рублей (на 54 млн меньше, чем годом раньше) и 273 млн рублей (на 4 млн меньше, чем в 2016). Замыкает десятку лидеров по доходам коммунист Николай Блоцкий с 260 млн рублей.